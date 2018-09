Sin él nada sería igual

El fútbol en agosto es un aperitivo, pero su vuelta a banderas desplegadas en septiembre es el regreso de la vida social organizada. ¿Qué es el fútbol?; pensar que sea un deporte parece una tontería, aunque valga de pretexto. Necesitamos unos colores, una bandera, unos líderes, que nos distingan, nos hagan pensar que somos nosotros y no los demás, nos reúnan alrededor de algo y reaviven, año tras año, la esperanza de estar por encima de los otros. Suena terrible (y lo es), pero ¿a dónde irían a parar esas pasiones surgidas de códigos primarios, de no existir el fútbol?, ¿a una liga callejera de bandos y bandas?, ¿a los nacionalismos de todos los tamaños?, ¿a la guerra?, ¿a la autodestrucción?. El fútbol es el eje de nuestra civilización, su institución pública más importante; incluso para los que, por no ir al estadio, podemos gracias al fútbol llegar a vernos (fatuamente) por encima.