Septiembre se alza como el lunes de los meses, mal rayo le parta. Una especie de año nuevo pero que, al contrario de lo que ocurre con el mes de enero, te engancha a contraviento, con el paso cambiado, no se ve venir. O, como dicen en Málaga, no se ve de venir. Aunque siempre tenga la mala costumbre de permanecer en el mismo sitio, allí, agazapado entre agosto y octubre, septiembre endiña su mala sangre a todo quisqui sin conmiseración alguna. ¿Cuesta de enero? Para cuesta, la de septiembre. Y es que, a nivel presupuestario, las fiestas de Navidad se manejan y gestionan con mayor contención, pero no así las vacaciones de verano. El descanso estival lo siente uno como merecido, y claro, el gasto se torna generoso, expansivo, sin miserias ningunas. Quién dijo miedo. Y al final, septiembre, que siempre estuvo ahí, aguardando, como aguarda la muerte, presente pero en silencio, asoma con su sonrisa premonitoria del otoño y te saluda con el recibo de la tarjeta de crédito, el seguro del coche, los gastos escolares y lo que te rondaré morena. Válgame Dios. Es entonces cuando uno se acuerda de que el chándal de los niños y los polos del uniforme no andaban ya ni para trapos del polvo. Los zapatos de los infantes, lenguaraces todos ellos, te saludan con la suela abierta a modo de irónica sonrisa. ¿Recuerdan a ese conejo sinvergüenza?: ¿Qué hay de nuevo, viejo? Septiembre te enturbia la cara, como cuando al coyote le estallaba cualquiera de los atrezzos de ACME. Del trabajo, de la oficina, mejor ni hablemos. Bienvenido sea el nuevo año judicial. Un tren en marcha al que, sí o sí, tienes que engancharte de un salto. Como en las películas de Indiana Jones. Los papeles que quedaron pendientes en julio, lo siguen estando en septiembre. Y ya pesa más de lo conveniente verlos sobre la mesa. Aunque mejor no metamos a los perros en danzas, como decía Cela, que ya por sí solos danzan más de lo conveniente. Pero la mayor jugada del noveno mes, a mi gusto, es que mientras que uno se suma al trabajo con la desgana trazada en las ojeras, los escolares no se incorporan al curso académico hasta bien entrado el día quince.

Y así, servidor regresa al mediodía, después del madrugón y la jornada, picado como los toros, y ellos te esperan como jabatos recién resucitados, henchidos de sangre limpia y fresca, ansiosos por beberse la tarde, pidiendo fuerzas adultas donde ya pocas quedan. Sin embargo, a pesar de las pocas energías, la báscula sí que se muestra generosa de más, la madre que la parió. Justiciera. Sonriente. Como deseosa de echar cuentas y pasar a kilogramos los euros invertidos en chiringuitos y demás antros de malvivir. Yo les recomiendo que, pasado el verano, no se pesen ustedes hasta bien entrado el mes de febrero. Háganme caso. Y es que, a fin de cuentas, ¿qué se puede esperar de un mes que conmemora en su primer día el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Polonia? En cualquier caso, y con todo lo anterior, septiembre también aflora como el mes de la esperanza. Esa madurez del año que hace espejo con la madurez de la vida. Espantadas las lindezas de la primavera y los apogeos del verano, el otoño nos muestra lo que verdaderamente somos, antes de que llegue el invierno. Septiembre se dibuja a sí mismo como el mes de las certezas.

En septiembre, como en el atardecer de la vida, es cuando somos realmente auténticos, la escala de valores y los errores personales se reajustan, y la mirada se torna más sabia, más aventurera y más misericordiosa. Es en el mes de septiembre, no lo olviden, cuando se consolidan o no los amores del verano. Es septiembre quien termina de perfilarlos como meras anécdotas emocionales que habrá de llevarse el viento, como otra de tantas hojas, o bien como el comienzo de experiencias profundas por las que merecerá la pena pelear y apostar, estrellarse y partirse la cara. Ya lo cantaban los dinámicos Manuel y Ramón en aquel dúo mítico: «El final del verano llegó». Pues eso. Ya nos dirá septiembre si tú partirás o viniste para quedarte.