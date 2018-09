'La Diada, manifestación de esclavos', por Martín Sagrera Capdevila

A cambio de su apoyo para gobernar España, PSOE y PP fueron dejando gobernar sin control Cataluña a Pujol, Mas y sus cómplices. Queriendo quedarse con todo para no tener que rendir cuentas, es decir, robar Cataluña entera, estos grandes corruptos nos prometieron durante décadas que llevarían a los catalanes a un fabuloso paraíso, llamado independencia. Así consiguieron atraer a muchos incautos y a los desesperados –como ya en 1029– por la gran crisis, que ahora sus robos, más que los de ´Madrid´, agravaron en Cataluña. Para amedrentar a la mayoría y como ya hicieron otros fascismos –aquí, el de Franco– montaron grandes manifestaciones, personas cada vez más controladas. Esos desfiles son cada vez más rígidos, militarizados, a las antípodas del espontáneo moverse de las movilizaciones de ciudadanos libres. A esas, en más de un sentido, monstruosas concentraciones separatistas siguen asistiendo, esclavizados por el miedo, muchos de los ya desengañados. Algunos incluso siguen atados a diario a unos lazos que simbolizan en realidad sus ataduras y la que sus jefes aún no presos intentan imponernos a todos. Nadie habla más de libertad que quieren quiere quitarla, como hoy el supremacista Torra, que sin duda no ha leído el libro 1984 de Orwell que le retrata.

'Guerra contra el cambio climático', por Pablo Osés Azcona

Un amigo sabio y demógrafo me acaba de decir: «Pensaba que eras demasiado tajante, hace 20 años, cuando me criticabas por no dar tanta importancia como debía al cambio climático, y ahora veo que tenías mucha razón. Entonces casi todos reaccionaban como él. Después de seguir la humanidad con sus suicidas excesos de CO2, perdiendo un tiempo precioso, ahora parece que la alarma se ha generalizado y se ha declarado, por fin, la guerra contra el cambio climático, cuando ya es casi imposible ganarla. Desde hoy al 14 de septiembre, en San Francisco se celebra la Cumbre Global de Acción Climática con un programa alentador. Pretende «impulsar la acción climática hacia adelante, llevando la ambición al máximo nivel». Bienvenidos como preparación a la Cumbre la ONU sobre el clima en diciembre en Polonia. Nos quieren movilizar empezando por empresas y gobiernos que son quienes pueden hacer que los ciudadanos queramos vivir con el CO2 bajo control. Llevemos también nuestra ambición de sostenibilidad al máximo nivel.