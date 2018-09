'Os vais a enterar', por Juan Fernández Sánchez

Aquellos que no saben dialogar, ni responder, suelen ser toscos y emplean la razón de la fuerza en vez de la fuerza de la razón. Sánchez alzó airadamente una mano diciendo algo tras haber contestado (o intentado hacerlo) a Albert Rivera en la sesión parlamentaria del 12.09.2018 y de confirmarse sus palabras (que no debería ser difícil con las técnicas actuales de lectura de labios) sería un paso de tuerca más que demostraría su incapacidad, no ya para gobernar, sino para actuar en el Parlamento bajo unas mínimas normas de educación y discusión. Sánchez se situaría así a nivel de Iglesias con su antiguo ´tic tac´ amenazador. Como probablemente existirán más imágenes de cuando Sánchez alzó su mano airadamente, habría que ver si sólo se dirigía a la bancada de Ciudadanos o también lo hacía a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. De ser así, su amenaza nada democrática sería también contra la tercera persona institucional más importante del Estado con la gravedad que ello conllevaría.