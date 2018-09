"Dominad la tierra"

Este 8 de septiembre se ha convertido en una alerta y movilización mundial. Hasta el papa, cuya misión parecería ser sólo dirigirnos al cielo, ha dedicado su primer mensaje solemne a advertirnos sobre este urgente peligro planetario, porque hemos exagerado hasta la locura el mandato de Yahvé a la primera pareja: «Multiplicaos y dominad la tierra».

Hoy que somos siete mil quinientos millones, Francisco nos advierte de que «no debemos multiplicarnos como conejos», destruyendo –con ello y con el desbocado e injusto consumismo de unos pocos– la tierra que ya hemos dominado. Incluso hemos acabado ya con parte del cielo, la capa de ozono que nos protege de morir abrasados todos por un infernal calentamiento global. ¿Tendremos por fin el elemental sentido común, puro instinto de conservación, para actuar antes de que los actuales ya gravísimos síntomas hagan irreversible las consecuencias de esos suicidas excesos?

Martín Sagrera. Málaga



Máster en Profesorado UMA: vergonzosa oferta de plazas

El Máster en Profesorado es imprescindible para ejercer la docencia en Educación Secundaria, F. P. y Enseñanza de Idiomas. ¿Qué está pasando en la Universidad de Málaga y en Andalucía en general? Pues que muchos de los estudiantes no pueden cursarlo por falta de plazas. Los alumnos se ven obligados a acudir a Universidades privadas, con un coste mínimo aproximado de 6.000 euros, prohibitivo para casi todos ellos. Es un dislate que no se aumenten las plazas del Máster en Profesorado, cuando gran parte de los graduados, en razón de su titulación, no tiene más salida profesional que la docencia. Pongamos un ejemplo: un Graduado en Traducción e Interpretación, especialidad de inglés, con una nota media de notable en la carrera, no puede acceder al Máster en la especialidad de ¡inglés! ¿Cuántas plazas se ofertan para este Máster? Pues, quizá, unas 40 o 50? para cientos de aspirantes. Es paradójico que la Universidad de Málaga y también la Junta de Andalucía, que hacen de la igualdad uno de sus emblemas, toleren esto. Lo que he explicado está ocurriendo en nuestra UMA este año, ahora mismo. Sencillamente vergonzoso.

Silvia Gutiérrez Olid. Málaga