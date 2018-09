Por dentro y por fuera

Cómo lo ven

Campaña convulsa en Brasil y ¿ultras decisivos?

Le Figaro destacaba la difícil campaña para las elecciones a la presidencia de Brasil, cuya primera vuelta se celebra el 7 de octubre. Mientras el favorito (ahora, en prisión), Luis Inacio Lula de Silva, renunciaba a competir, las opciones ganadoras se encarnan en Jair Bolsonaro, candidato de extrema derecha que sobrevivió a un atentado y que lidera los sondeos con un 24% de intención de voto, por delante de la progresista Marina Silva, con un 12%.

Bloomberg advertía del complicado panorama que se abre a la hora de formar gobierno en Suecia, tras las elecciones celebradas el pasado día 9. Ni el bloque de izquierdas (con 144 escaños) ni el de derechas (con 143) alcanzaron la mayoría absoluta necesaria (175) para constituir un Ejecutivo estable, por lo que los ultraderechistas Demócratas suecos (62 diputados), que subieron notablemente pero siguen siendo el tercer partido del país, pueden ser decisivos para decantar la balanza.



Cómo nos ven

Cae Montón y Soraya se retira

Clarín señalaba la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, un día después de que salieran a la luz acusaciones de irregularidades y plagio, en un máster que obtuvo hace siete años en la Universidad Rey Juan Carlos. Supone la segunda salida ministerial del gobierno de Pedro Sánchez, con poco más de 100 días de vida. Y se alerta sobre las semejanzas entre este caso y el del líder del opositor Partido Popular, Pablo Casado, quien se niega a dimitir y se muestra "tranquilo".

Challenges se hacía eco de la retirada de la política activa anunciada por la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, después de haber intentado liderar el Partido Popular y tras fracasar en dicha tentativa en julio, frente a Pablo Casado. Después de casi siete años siendo la número dos del anterior presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, Sáenz de Santamaría inicia una «nueva etapa» (probablemente, en la empresa privada).



Qué se cuece

Apple tienta a los grandes y enganchados a las redes

? (The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal) para que se unan a su plataforma de noticias, Texture, y distribuyan allí sus contenidos, junto a otras publicaciones. El problema radica en que los tres rotativos ya están construyendo una relación cercana con sus lectores, a partir de exitosos modelos de suscripción de pago.

TreceBits repasaba las tres razones psicológicas por las cuales muchos usuarios son adictos a las redes sociales (pese a los riesgos derivados de depresión o falta de sueño). En primer lugar, porque redes como Facebook o Twitter activan centros de recompensa del cerebro; segundo, por el «miedo a perderse algo», que genera un impulso cerebral de conocer hasta el último detalle de la vida de los demás; por último, la necesidad de devolver el feedback a los usuarios que publican cosas para nuestro entretenimiento.