Dónde iremos ahora

Correr es un deporte colectivo que se hace solo. Este oxímoron quizás sólo lo entiendes poniéndote las zapatillas cuando aún no hay luz y saliendo de casa cuando tu respiración es aún más audible que el tráfico, haciendo una tirada larga calculando bien el tiempo para poder estar entrando por Calderería cuando Juan o Antonio levanten la persiana de Deportes Zulaica.

Como tantos otros, yo fui con mis padres a Zulaica a comprarme ropa y zapatillas para el colegio, y he acabado llevando allí a mis hijos para comprarles las zapatillas con las que a veces corren conmigo. Correr se hace solo, pero sin estar ni sentirte solo. En esa madrugada que uno corta en dos corriendo sabe que cuando se cruce por la calle con otro que hace lo mismo que tú, dar zancadas del modo más feliz posible, se estará cruzando con un semejante. Correr, salir a entrenar con cierta constancia y acabar poniéndote un dorsal con la única intención de ser mejor persona, acaba generando comunidad. Y si uno podía sentir claramente esa comunidad, de qué modo ponerte unas zapatillas de correr termina por proporcionarte un grupo, una familia, sólo tenía que ir a Zulaica, aunque no fuese a comprar nada ese día. Uno no iba a comprar nada y salía de allí seguro con dos o tres cosas que seguro necesitaba: risas, cariño, amistad.

No siempre comprabas, pero siempre te ibas contento: ese bien podría ser el lema de Zulaica. Esa función social de llenar el espacio público de redes fraternas es la que cumple el comercio tradicional. Te comprabas unas zapatillas en Zulaica y meses después regresabas con las suelas lisas, las piernas cargadas y el corazón abierto, a comentar cómo había ido, qué dolía y qué no. Eso sólo puede hacerse cuando la tienda permanece y el espacio no lo engullen las franquicias y las terrazas, cuando al otro lado del mostrador hay buenas personas, y no dependientes de aluvión que van y vienen engullidos por un mercado laboral que no invita a la gente a estar orgullosa del esfuerzo que hace.

Por eso cuando tenía un día malo en el despacho, y sobre todo cuando preveía que podía tenerlo, me iba un rato a charlar a Zulaica. No evitaba así el día malo pero lo hacía más llevadero, del mismo modo que uno sabe que cuando tiene un día malo en una carrera o un entrenamiento, alguien desconocido se pone a tu lado a ver qué tal vas, te anima y cuando te recuperas desaparece por una esquina como un sueño o un milagro. Hablar de correr, como afirma Murakami, es hablar al final de cualquier cosa, y es más, es hablar siempre de las cosas esenciales que unen a los seres humanos y los hacen mejores y hacen el mundo más habitable. Estando en Zulaica charlando en estos años hemos visto cómo llegaba el comercio electrónico, cómo gente que no iba a regresar se acercaba a la tienda a probarse zapatillas que compraban luego en alguna web diez euros más baratas, como si fuese ese el precio de la amabilidad de Antonio y Juan al atenderlos aun sabiendo que venían oliendo a click. Quien crea que comprar en internet es el futuro no entiende ya no qué sea una tienda, sino tampoco qué es una persona, una buena persona. Por eso los comercios tradicionales se convertían en tradicionales, uno regresaba al trato, al cariño, al cuidado; todo eso que nunca dará una pantalla.

Al ritmo de carrera que lleva el centro de Málaga, pronto tendremos que explicar a los niños qué es una tienda, y me temo que incluso qué es un ser humano. A finales de septiembre va a cerrar Deportes Zulaica, una de mis hogares: un hogar es un sitio del que uno no tiene necesidad de salir porque allí lo tiene todo o casi todo. Un hogar es el lugar en el que están los amigos y lo que te une a ellos. Con uno de esos amigos que me ha traído correr, Juan Panduro, charlaba en Zulaica estos días ya sabiendo que cierran, y él me preguntaba: ¿dónde iremos ahora? No me preguntaba por dónde comprar ahora las zapatillas, claro, sino por dónde ser tan felices. Corro con un ritmo triste desde que sé que Antonio y Juan cierran, porque no sé cómo contestar esa pregunta.