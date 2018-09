Alice Cooper Superstar

Supongo que encontrarse con un Jesús de Nazaret negro, cantarín y vestido como si se tratara de un personaje de "Matrix" ya no escandaliza a nadie, excepto a los que creen que "La Pasión de Cristo" de Mel Gibson es un documental acerca de la vida, pasión y muerte de Jesús. Así que "Jesus Christ Superstar Live in Concert" (Movistar), una estupenda revisión del clásico "Jesucristo Superstar", ya no escandaliza ni provoca esos aspavientos tan divertidos a los que nos tienen acostumbrados los que se creen en posesión de la Verdad absoluta y tiro porque me toca. Y eso está bien. Liberados del escándalo, es hora de concentrarse en las maravillosas canciones de "Jesucristo Superstar" con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice y, sobre todo, es el momento de hacernos algunas preguntas. Dicen que Charles Chaplin se presentó a un concurso de imitadores de Charlot y no sólo no ganó, sino que fue eliminado en la primera ronda. ¿Qué ocurriría si el auténtico Jesús de Nazaret se presentara a un "casting" para interpretar a Jesús de Nazaret en "Jesucristo Superstar"? Creo que sería eliminado en la primera ronda por mala voz, por mala pinta y por poco elegante (John Legend, el protagonista de "Jesus Christ Superstar Live en Concert", sí tiene todo eso). Es más. Es muy probable que Jesús, el hijo de María, ni siquiera pudiera presentarse a un "casting" de Jesús en el Vaticano no porque no supiera cantar bien o no llevara una encantadora melenita como la de Robert Powell en el "Jesús de Nazaret" de Zeffirelli, sino porque el Jesús que vivió en Galilea se parece tanto al Jesús del catolicismo apostólico y romano como los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro se parecen a los Juegos celebrados en la antigua Olimpia. Y otra pregunta. ¿Cuántos jóvenes, creyentes o no, podrían seguir los delicadas propuestas teológicas y filosóficas que surgen de las canciones interpretadas por Jesús, María Magdalena (maravillosa Sara Bareilles) o un potentísimo Judas (Brandon Victor Dixon) en "Jesus Christ Superstar"? Y la gran pregunta. ¿Cuántos jóvenes conocen a Alice Cooper, la leyenda del heavy, del hard rock, del punk y de no sé cuántas cosas más, que interpreta a Herodes? Queridos jóvenes, hay que estudiar mucho para entender las dudas de Jesús y la sonrisa llena de dientes de Alice Cooper. Exigid a vuestros profes que os expliquen "Jesucristo Superstar".