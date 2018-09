Unicaja Power Ranking

Las nuevas tecnologías, y las viejas, invaden el mundo del baloncesto. El deporte de la pelota naranja siempre ha sido muy permeable a todas las innovaciones y esto le ha permitido avanzar por delante de otros deportes. La estadística y el análisis de los partidos ha llegado a tal punto en la toma de decisiones, que en su momento se dijo que una de las causas que llevó a Rudy Fernández a fichar por los Denver Nuggets de George Karl era que se trataba de uno de los mejores jugadores de la Liga en su balance (+/-). Es decir, que con él en cancha el equipo rendía mejor. Los datos invaden los videojuegos y los simuladores hasta tal punto que la valoración de los jugadores en ellos es a veces cuestión de grandes discusiones.

Estos días estamos conociendo las valoraciones del power ranking de ESPN para esta temporada de la NBA y la polémica es diaria. ¿Por qué? Porque cada vez esos datos se utilizan más en los despachos y pueden influir en el futuro de los jugadores.

En la temporada 2006/2007, los Denver Nuggets se disponían a hacer una gran operación. Fichar a Allen Iverson. Una de las grandes estrellas de la liga que llevaba 11 años liderando a los Sixers de Philadelphia. La operación era muy compleja, no sólo por lo que había que dar por el jugador, sino también por su engranaje en el equipo. Denver en aquel momento estaba liderado por un Carmelo Anthony que con apenas unos partidos de su cuarta temporada ya batía el récord anotador de la franquicia en poder de una leyenda como Alex English. Había muchas dudas sobre la compatibilidad de dos de los mejores anotadores de la liga, pero a su vez más anárquicos y descuidados en defensa.

La rumorología asegura que esa discusión se zanjó en un despacho con un videojuego. Se fichó virtualmente a Iverson y se activó el modo simulador. El videojuego demostró que ambos jugadores eran compatibles e incluso llegaron a ganar la Liga. La operación se realizó el 20 de diciembre de 2006. Iverson aterrizó en Denver en medio de una sanción de 15 partidos a Carmelo por una tángana en un partido contra los Knicks en el Madison. Los dos jugadores mantuvieron su caudal anotador, Carmelo cerró la temporada con 28,9 puntos por partido e Iverson con 24,8, pero Denver sólo ganó 45 partidos y cayó en primera ronda de play off ante los Spurs de San Antonio (4-1).

En España no tenemos videojuegos específicos de nuestra liga y el único power ranking del que disponemos es la valoración que la propia Liga ACB da a los jugadores a través de su juego «Supermanager». Hace un año el equipo cajista destacaba en todas las clasificaciones, este año no. Shermadini pasa de ser el mejor pívot de la Liga a ser el séptimo, por detrás de Shengelia, Norel, Thompson, Tomic, Dubljevic y Tavares. Wiltjer ocupa el puesto 22; Carlos Suarez, el 24; y Lessort, el 32. Entre los aleros no vamos mejor. Jaime Fernandez es el primero, en el puesto 12, seguido de Salin en el 39. Hace un año destacaba en el TOP 3 de bases McCallum, hoy el primero es Brian Roberts en el puesto 6, detrás de Llull, Laprovittola, Boker, Heurtel y Albicy. El año pasado «el ordenador» no acertó con el Unicaja para mal. Esperemos que este año también falle aunque para bien, porque como bien recordaba Jaime Fernández en la presentación de la Liga «hay que ser ambiciosos y no ponernos límites». Suerte...