El búho musical

Un perdedor que gana. Me gusta Muñiz, el entrenador del Málaga CF. No hablo de fútbol. Ni la barba de cuatro días que se gasta le hace parecer chic. Más bien que está a lo que está y se preocupa poco de la cara. Nada que ver con el pintón de pasarela de su antecesor, el encantador Míchel, un ganador que perdió. Juan Ramón Muñiz es de poco modelaje, pero ya ascendió al Málaga a Primera hace diez años, y viniendo del Marbella. Aunque queda mucho partido y la Segunda es un hoyo, me da que lo volverá a hacer. Trabajo, humildad y trabajo otra vez. Un tipo lejos de los tiempos de trajeadas corruptelas y excesivo maquillaje.

Turnitín moral

Tiempos en los que quienes la hacen no entienden que eso se pague. Cuando un gobernante es pillado en un plagio lo preocupante no es la dimensión del plagio, si son 400 o un millón de palabras (que también importa, Turnitín mediante). Lo preocupante es que quien maneja el presupuesto moral y el fiscal de todos no sea un trápala. Que no siente el precedente de que siéndolo se puede llegar a lo más alto. Quedarse ahí. Por eso Sánchez vuela tocado. Casado parece escaparse, pese a las dudas en su fulgurante carrera y en su máster. A ver estos días qué dice el Supremo. Pero la opinión contraria de la Fiscalía a que sea encausado le da oxígeno. No el archivo de su causa por parte de la Universidad Rey Juan Carlos que, para desgracia de muchos y del sistema universitario, cotiza ya en el negocio del chiste y la chanza.

Historia pisoteada

Tiempos, todavía, en los que la Constitución tiene una plaza en Málaga (que ya se llamó así en 1812, aunque antes y después tuvo otros nombres). Como homenaje, el ayuntamiento decidió en 2004 enrasar su pavimento con bonitas placas de acero que recuerdan las portadas de los periódicos del día después de haber sido aprobada en referéndum la Constitución española el 6 de diciembre de 1978. Ilusión publicada para la Historia en cinco periódicos reflejados (ABC, SUR, Diario 16, El País y El Correo de Andalucía) a los que se sumó más tarde una placa con la portada del diario Sol de España. Me di un paseo por calle Larios para recordarla y –tras superar la ginkana de torear mesas y sillas que las pisotean y ocultan– me volvió a impactar el intencionado y mayúsculo titular de primera: SÍ ROTUNDO. No tiene menos interés el resto de la portada en la que se hace mención expresa a Málaga: 91% A FAVOR. Y ya en altas y bajas, seguidamente al destacado de voto masivo en Andalucía: «País Vasco votó menos de la mitad del censo».

Radio cassette

Les parecerá frívolo lo que les voy a decir (no me refiero a los fieles seguidores de Sálvame y adyacentes televisivos), pero lo que más me emocionó es la reproducción en relieve del faldón publicitario inferior de Sanyo, una marca japonesa de aparatos electrónicos. El radio cassette inmortalizado en el suelo de la plaza que ocupa esa portada del 7 de diciembre de 1978 del diario Sol lo tuve yo. El mismo modelo, exacto, y en él grabé durante mi adolescencia en cintas –que escuché una y otra vez y regalé a alguna novia– las canciones y las dedicatorias del programa El Búho Musical, emisión local de Radio Popular, que presentaba cada noche el llorado Antonio Guadamuro. Me sabía el camino de memoria a la emisora, en la plaza de la Cruz de Humilladero, al final del Paseo de los Tilos, donde dejaba notitas escritas con dedicatorias de enamorado para que las leyera Antonio en antena y sonara mi canción.





A diario

Poderosa es la metáfora que supone, en Málaga y en este país, que un monumento de esa naturaleza, que homenajea a la libertad de prensa y a la primera constitución democrática tras el franquismo, termine secuestrado al caminante por las terrazas de negocios privados. Pero la aprovecho para recordar una vez más a quien fue el último director de Sol de España, Rafael de Loma, (el periódico cerró en 1982), a quien respeté y aprecié tanto. No es el único periódico ya desaparecido que reflejan esas manchetas semiocultadas de la plaza de la Constitución malagueña. También el brioso Diario 16, al menos como tal en papel. Y acaba de irse dolorosamente, en pleno septiembre, el que fue decano de la prensa andaluza y el segundo periódico más antiguo del país, El Correo de Andalucía, tras aguantar casi 120 años saliendo a la calle más o menos maltrecho, pero a diario. Al menos escribo esto en un periódico que heredó trazas y apellidos de aquellos y camina hacia sus 20 años de existencia.

Anticipados

Vivimos tiempos en que más de la mitad de los encuestados, según sondeo publicado ayer por La Opinión, quiere elecciones anticipadas porque no están de acuerdo con casi nada del casi todo. Tiempos en los que una pequeña parte de quienes votan al PP y un 15% de quienes lo hacen a Ciudadanos ve bien que PSOE y Podemos gobernasen juntos, pero casi la mitad de quienes votan al PSOE no (casi un 80% de votantes morados sí). Son tiempos en los que hay que saber leer estas cosas? Porque hoy es Sábado.