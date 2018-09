Las emociones de la profesión

No digo que en la profesión docente solo haya alegrías. Pero las hay. Y muchas. Y muy profundas. Cuando solo vemos los agujeros en el queso estamos haciendo un ejercicio de realismo, sí, porque los agujeros están ahí. Pero también de parcialidad. Porque no solo hay agujeros en el queso. Nos quedamos sin queso si pensamos así. Lo mismo sucede cuando solo vemos las partes oscuras y dolorosas de la profesión docente. Nos quedamos sin profesión cuando la vemos de forma pesimista.

Quiero compartir con mis lectores y lectoras una emocionante experiencia que he vivido hace unos días en Madrid, después de pronunciar una conferencia organizada por el Colegio de Doctores y Licenciados en el marco de una hermosa iniciativa denominada Universidad de Otoño que este año alcanza su 39 edición. El Presidente del Colegio, Roberto Salmerón, presidió el acto de apertura junto al Director del Colegio, Francisco J. Anegón. Ambos estuvieron presentes en primera fila hasta el final tomando notas como escolares aplicados. A eso se le llama predicar con el ejemplo. Eso es un buen ejercicio de la autoridad.

La conferencia se titulaba "El coraje de enseñar en la escuela que aprende". Después de la breve y enjundiosa presentación de mis queridos amigos Darío Pérez y Carmen Castilla me tocó salir a la palestra. Como no me gusta hablar desde el estrado, me coloqué a pie de auditorio. Esa ubicación me permite mirarme en los ojos de los asistentes y seguir de cerca sus reacciones.

La entrada en el Colegio concertado Beata Filipina, en el que impartía la conferencia, me deparó una primera sorpresa agradable ya que una de las profesoras del Colegio, de nombre Isabel, se me acercó con mi libro "La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora y me dijo":

Fuiste mi profesor en la Complutense. Te recuerdo con afecto y gratitud. Y quiero que me dediques este libro que hemos trabajado intensamente en el Colegio.

Lo abrió y me fue mostrando las páginas acribilladas de subrayados de diversos colores. No había duda. El libro estaba leído y releído, trabajado y requetetrabajado. Se lo dediqué encantado recordando a García Márquez que dice que un libro no se acaba de escribir hasta que no se dedica.

Apoyado en un power point impartí mi conferencia de hora y media. (Me hizo gracia no hace mucho un profesor portugués al que preguntaron al llegar a la sede donde iba a disertar si traía power point. Le oí contestar: solo power).

Al final se produjo un hecho para mí extraordinario y emocionante. Otra profesora perteneciente al claustro del colegio Beata Filipinas, Esther Cervantes, se me acercó con los ojos empañados.

En un momento de la conferencia había contado que en una de mis últimas clases de la Facultad había pedido a mis alumnos y alumnas que escribieran el nombre del profesor (o profesora, claro) que más les había marcado en la vida. Lo hicieron. Luego les pedí que dijesen por qué les había marcado. Y fue esta segunda parte la que expusieron en público. La mayoría de las explicaciones era de este tipo: "me comprendía", "se preocupaba por mí," "me escuchaba", "yo le importaba", "me quería", "era cercano", "era sensible"... Nadie dijo: aquel docente o aquella docente era una biblioteca andante... Me pregunté qué se tiene en cuenta sobre esas cuestiones en la formación inicial y en la selección del profesorado.

Pues bien, Esther me dice que, al escuchar aquella experiencia, ella había caído en la cuenta de que el profesor en el que había pensado en ese momento, el profesor que más la había marcado cuando era estudiante de 3º de bachillerato, estaba allí delante. De pronto se produjo en ella un chispazo, una conexión mágica entre lo que tenía en la mente y la persona que les estaba hablando. Hizo la vivencia del ¡ah! de la que habla el psicólogo Daniel Katz. Se emocionó, se echó a llorar y compartió el descubrimiento con quien estaba a su lado.

Increíble! ¡Fue mi profesor de filosofía en tercero de Bachillerato!

Esas clases de filosofía habían tenido lugar en un Colegio de Madrid llamado La Vega del que yo era Director Pedagógico hace exactamente 35 años. A mí me emocionó también su relato. Quedamos en escribirnos. Y yo me comprometí a enviarle el libro "Yo te educo, tú me educas", en el que hablo, entre otras muchas cosas, de aquellas para mí inolvidables clases de filosofía. Ese libro, editado primero por la desaparecida Editorial Zero Zyx (1982), tuvo una segunda edición corregida en la Editorial Sarriá de Málaga (1999) y fue traducido al portugués por la Editorial ASA con el título "Uma pedagogIa da libertâçâo. Crónica sentimental de uma expêriencia" (2001).

En la página 221 de la primera edición puede leerse en la entradilla que preside el relato: "Clase de filosofía. Hacemos un rolle-playing sobre la pena de muerte. Las sesiones de los lunes nos gustan a todos. Ésta, en concreto, también".

Y, luego, a pie quebrado (así está escrito todo el libro, yo mismo me pregunto el porqué) : "Me gusta sentarme con vosotros,/ amigos de tercero,/ y dialogar sobre la vida/ y también sobre la muerte...".

Y más adelante: "Es un modo de estudiar,/-otro-,/ que pone inyección en la propia carne/ de realidades que parecen lejanas./Realidades que están ahí, acechando,/tangentes ahora a nuestras vidas/ pero dentro de la vida del mundo".

Acabo de enviar a Esther un ejemplar de los poquitos que me quedan de la primera edición. Dedicado, claro. Cuando le hablé de la posibilidad de contar esta experiencia me dijo: "Me parece genial que cuentes esta historia en tu blog, es muy bonita. Gracias por querer hacerlo". No creo que tenga problema en que haga público el correo que me envió al día siguiente.

"Hola Miguel Ángel: Es verdad, profesor, qué emoción... Todavía estoy emocionada. De camino a casa tuve que compartirla y llamé por teléfono, primero a mi madre. El día de ayer fue un regalo. Por tus palabras en la conferencia y por recordarte. Qué cóctel de emociones y sentimientos (tus clases, el día de la despedida, los compañeros, "tus profesores", que abandonaron el colegio al irte tú ...) De repente, te vi, así es, "el profesor que más me marcó". ¡No te reconocí hasta entonces! No me lo podía creer. Debes estar muy orgulloso, es la mayor satisfacción de un profesor... En tus clases se notaba la pasión por la profesión...desde el corazón, con alegría, con amabilidad... clases motivadoras y divertidas... Aprendíamos contigo, "no enseñabas". No cabe duda de que una parte de lo que hoy soy, se lo debo a tu forma de educar. GRACIAS Me encantaría recibir tu libro, y ¡con dedicatoria! Qué ilusión!! Me gustaría que me dijeras cuando das la conferencia en La Vega para escucharte y saludarte de nuevo. MUCHAS GRACIAS. Esther Cervantes".

Es de esos correos que te gustaría enmarcar, de esos correos que deberías aprender de memoria, porque también a ti te marcan para siempre.

Muchas veces no somos conscientes de la influencia que ejercemos, para bien o para mal. Pero la ejercemos.

He contado esta historia no por petulancia, no por considerarme distinto o mejor que los demás. La he contado porque tengo la convicción de que a todos y a topas quienes nos dedicamos a esta tarea nos pasa lo mismo. La he contado para animar a que los demás cuenten las suyas. Y por otro motivo: para persuadir a los profesores y a las profesoras de la importancia inconmensurable de su tarea.