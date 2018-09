Decía Cela que resistir es vencer. Sánchez resiste. Resiste las presiones para que convoque elecciones. El 56,9 por ciento de los españoles preferiría ir ya a las urnas, según el sondeo que Prensa Ibérica, este periódico, y El Independiente, han elaborado y publicado estos días. La resistencia tiene buena prensa. Incluso dicha así, la resistencia, evoca una romántica lucha contra el invasor, contra las injerencias, contra el incómodo enemigo, si es que hay enemigos cómodos. Los hay. Las resistencias en políticas son muy diferentes. Está la que ejerció Negrín, aguardando a que las potencias se hostiaran y así el conflicto español se envolviera en el europeo y Francia e Inglaterra ayudaran a la República. Está la resistencia de Franco a morirse, que es tanta que aún sigue vivo en los corazones o los rencores de muchos. Me parece que fue un sátrapa tan repugnante que me da igual lo que hagan con su cadáver. Algunos ven a Sánchez como un cadáver político. Desde luego, como estudiante no tiene futuro. Es copión el muchacho. Eso no significa que no pueda ser un buen presidente. Así son las cosas.

Casado resiste también la presión. Le regalaron la carrera de Derecho, lo cual quiere decir que sabrá menos del Código Civil que la gata de mi tía Andresina, que es coqueta pero arisca y con propensión a abusar del pescado frito. La gata, no Andresina. Las de Sánchez y Casado son resistencias paralelas, resisten y a su vez aguardan a ver quién resiste más de los dos. Lo que resulta irresistible es calificar de mediocres e iletrados a una buena parte de nuestros políticos. Es obvio que son una adecuadísima representación del pueblo llano. También somos bastante indocumentadillos. Si quieres guardar un secreto, publícalo en un libro, nos dejó dicho Azaña, otro ejemplo de resistencia. Hay resistencias numantinas o a lo Stalingrado, resistencias eléctricas o exasperantes, simpáticas o de equipo ramplón con siete defensas. Resistió bien, dice a veces el sagaz comentarista deportivo narrando los lances de un partido entre un grande y un pequeño y coligiendo que la virtud está en eso, en resistir y no en hacer un juego bonito u ofensivo, que aunque estuviera exento de preciosismo demostraría más valentía. Resiste el ciclista a la montaña. O a la inversa.

Resiste uno debajo del agua por oír el habla de los peces, resiste el niño a que le quites la tablet, resiste el ultramarinos de barrio, la filatelia, el adolescente enamorado y el obeso frente al chocolate. Resiste a veces un moribundo. Una resistencia esta que es un aferrarse. En efecto: está la resistencia que busca aguantar un envite para pasar a un estado mejor de cosas y la resistencia que sólo busca consciente o incoscientemente retrasar lo inevitable. No sé en qué categoría se inscribiría la resistencia a ir al dentista, por ejemplo. Sánchez resiste pero me parece que su virtud política ahora sería no hacer notar que lo único que trata es de resistir; debería hacer cosas. Gobernar por ejemplo. No es fácil con 84 diputados pero peor sería con 83. No descarte el perspicaz lector que el referido 56,9 por ciento de electores que al principio referíamos como que prefieren elecciones sean en buena parte gente dispuesta siempre al jolgorio, al vacile, al venga por qué no, y dónde la penúltima. O sea, ¿elecciones? Sí, elecciones, por qué no. Para luego es tarde. No significa que se va a votar contra Sánchez el querer elecciones. O sí. En fin. La peor resistencia es la que uno (usted y yo, por ejemplo) tiene que tener cotidianamente contra tanto elemento que pone a prueba nuestra paciencia. A mí no me queda mucha. Me resisto ya poco a casi todo, helado de turrón incluido.