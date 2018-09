Entender lo que pitan

Este fin de semana se ha disputado la Supercopa de la ACB, anuncio de que la Liga va a comenzar. Los equipos llevan semanas entrenando y buscando estar bien físicamente para este inicio. También tácticamente, intentando integrar así a los nuevos jugadores. Mucho más importante es esta fase táctica o de filosofía de juego si el entrenador del equipo es nuevo. Pero además de entrenadores y jugadores, igualmente se preparan los árbitros, que también deben estar bien físicamente para el inicio de la competición y aprender a tener presente las nuevas reglas que todos los años se incorporan en un deporte como el nuestro, que está en continua evolución y modernización.

Este aprendizaje de las nuevas reglas debe ser riguroso en el caso de árbitros (claro está), jugadores y entrenadores. Pero también debemos tenerlas presentes los aficionados para entender mejor el juego y lo que pasa en la cancha. Y, fundamentalmente, para no caer en el error de ponerse a gritar como un energúmeno en una grada por total desconocimiento de las nuevas reglas cuando un árbitro señala algo que no entendemos y que no favorece a nuestro equipo en ese momento (que si nos favorece ya nos parece fenomenal aunque no sepamos qué señaló el árbitro).

Partamos de la base de que es mejor no protestar, mucho menos como un energúmeno. Así todos damos un ejemplo de mayor educación. Pero esto de no protestar es imposible, no nos engañemos. Pues si vamos a hacerlo que sea con conocimiento de causa, sabiendo las reglas para detectar que hubo un error técnico en la señalización del colegiado. Los errores de apreciación son otro cantar porque es difícil ver lo mismo que el árbitro si tú lo ves con la camiseta de tu equipo puesta.

Para este año las novedades en las reglas son 12, pero voy a hablaros sólo de las más signifcativas. Esta temporada, por ejemplo, el defensor del jugador que se dispone a sacar de banda o fondo no podrá moverse sobre la línea en los dos últimos minutos del partido o en la prórroga y será sancionado con una técnica si incurre en esta violación. De esta forma, se evita ese truco de mandar al defensor del jugador que saca a pisar fuera y así tener más tiempo para algún ajuste defensivo en esa jugada que puede venir después de tiempo muerto en los finales de partidos y que puede ser decisiva.

Otra de estas nuevas reglas es el castigo a la falta técnica. Ahora, una falta técnica será castigada con un tiro libre, como antes, pero la posesión seguirá siendo del equipo que tenía el balón antes de señalarse esa falta técnica.

Otra nueva norma importante es que el entrenador, tras tiempo muerto en los dos últimos minutos de partido o de la prórroga, decide si quiere sacar desde pista trasera (dispondrá de 24 segundos de posesión) o desde la pista delantera (su equipo tendrá solo 14 segundos para atacar).

Ésta y otras consideraciones sobre el tiempo de posesión están establecidas para minimizar los saques de banda o fondo en pista ofensiva con más de 14 segundos de posesión. De esta forma se busca hacer el juego más dinámico y que no haya situaciones de este tipo en pista ofensiva con 24 segundos de posesión, de los cuales el equipo con balón gasta entre 8 y 10 segundos en no hacer nada, en dejar pasar el tiempo.

Pero la norma más bonita y diferenciadora de nuestra competición con respecto a otras será el uso del Instant Replay (el VAR del baloncesto). Ahora los entrenadores podrán pedir el uso de este recurso una vez durante todo el partido para determinar si una falta personal es normal o antideportiva, comprobar si una canasta entró dentro o fuera de posesión, revisar si una falta personal es de dos o tres tiros libres o para asegurarse si un tapón fue legal o no. Si el entrenador que solicita el Instant Replay acierta y tras la revisión se comprueba que los árbitros se equivocaron, volverá a tener otra opción de Instant Replay. Esto es similar al uso del ojo de halcón en el tenis.

Pues bueno, conociendo estas nuevas normas será más díficil comportarse como un hooligan por desconocimiento, estaremos más preparados para disfrutar de la Liga ACB esta temporada y entenderemos lo que sucede en la cancha con más rigor. Ya sólo queda que comience el show.