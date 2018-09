La moda de cobrar en los probadores

En la guerra entre el comercio electrónico y el de proximidad el probador es el rey. Eso debió de pensar la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, que propuso en la Conferencia Sectorial de Comercio que las tiendas empiecen a cobrar por probarse la ropa como medida para luchar contra el mercado digital. Ella, como el resto de los mortales, sabe que la guía de tallas de las páginas de venta de ropa online no es suficiente para saber si ese pantalón slim fit nos sentará tan bien como al modelo y, por eso, prolifera la táctica de probar en tienda para comprar online más barato. La solución pasa, a su juicio, por cobrar por verse en el espejo de las tiendas. La propuesta de la consejera se deshilacha solo con echar un vistazo a la política de devoluciones del comercio electrónico: permiten devolver las prendas en un plazo de unos 14 días y reembolsan el dinero de todo aquello que no nos siente como al maniquí virtual. Su peculiar idea para poner en valor el trabajo de los pequeños comerciantes no la entienden ni quienes trabajan en el sector. Ven contraproducente hacer caja con los probadores. «Es una patochada porque si se ponen más pegas a los clientes en el comercio tradicional, todavía van a comprar más online», argumenta el vicepresidente de la Federación de Comerciantes de Soria, Alberto Gil Ropero. Las redes sociales también le hicieron ayer un buen traje a Del Olmo y calificaron su idea como la estupidez del mes. ¿En qué cabeza cabe que si te van a cobrar por probarte la ropa aumentarán las ventas?, se preguntan varios usuarios que vieron este anuncio más propio del Día de los Inocentes que de una reunión seria entre políticos. Del Olmo no se achanta y se alegra de generar debate. Entiende la polémica como una forma de concienciar a la sociedad y a los profesionales de «proteger, innovar y reinventar» un tipo de comercio que es parte del paisaje urbano. «Vamos a tener que trabajar mucho», dijo. Y tanto.