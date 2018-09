Humor serio

Hace una semana un grupo de premios Nobel con mucho sentido del humor entregaron en la Universidad de Harvard los llamados ´Ig premios Nobel´ en su vigésimo octava edición. Se trata de una burla seria destinada a premiar ideas y descubrimientos que hagan que la gente «ría y luego piense». No hay premios en metálico pero aparte del honor implícito en el galardón, la proclamación de los vencedores es acogida con centenares de aviones de papel que los estudiantes hacen revolotear por el escenario. La revista Nature dice que son «son sin duda el momento culminante del calendario científico».

En un otoño que en España viene políticamente movido e incierto y con pocas ganas de reír, creo que ilustrar sobre lo que se hace allende Atlántico por gente seria pero con sentido del humor podría valer la pena. Al fin y al cabo, el verdadero humor comienza cuando uno deja de tomarse a sí mismo en serio, algo que a los españoles nos cuesta mucho porque tenemos un excesivo sentido del ridículo. Creo que era Churchill (no estoy seguro) quien decía que la imaginación nos consuela de lo que queremos ser y el humor nos consuela de lo que en realidad somos. Amén.

A continuación recojo para su solaz los premios que me han parecido más interesantes, divertidos, estrambóticos o curiosos que se han concedido desde 1991 y que para mayor comodidad he agrupado por categorías.

1. Física y Química:

Medición de la cantidad de fricción entre un zapato y una piel de plátano, y entre la piel de plátano y el suelo cuando alguien pisa una piel de plátano que está en el suelo.

Descubrimiento de la razón por la que las libélulas son fatalmente atraídas por las tumbas blancas.

Comprobación del principio biológico de que casi todos los mamíferos vacían sus vejigas en 21 segundos (con un margen de error de 13).

Demostración de que la gente resbala menos en superficies heladas si se pone los calcetines por encima de los zapatos.

Desarrollo de un método para extraer vainilla de la caca de vaca.

Explicación de las razones por las que una tostada siempre cae por el lado donde está untada la mantequilla.

El premio de Química de 2006 recayó sobre varios investigadores de la Universitat de les Illes Balears por un trabajo sobre «la velocidad ultrasónica en el queso Cheddar en función de la temperatura».



2. Economía:

Por demostrar que el contacto con un cocodrilo afecta a la voluntad de hacer apuestas.

Cómo aumentar el PIB nacional incluyendo ingresos de prostitución, venta de drogas, contrabando y otras transacciones financieras ilegales entre adultos consentidores.



3. Medicina:

El premio de 218 ha sido por descubrir que montar en una montaña rusa acelera el paso de las piedras por el riñón.

Por descubrir que si te pica el lado izquierdo del cuerpo te alivia ponerte frente a un espejo y rascar el lado derecho.

Confirmación tras numerosos experimentos de que la gente que está borracha también se ve más atractiva.

Por la dolorosa investigación sobre ´Tratamiento agudo de un pene enganchado por la cremallera´.



4. Biología:

Por demostrar que la hembra del mosquito Anófeles de la malaria es igualmente atraída por el olor del queso de Limburgo y de los pies humanos.

Invención de ropa interior con un filtro reemplazable de carbón que elimina los malos olores antes de que escapen.

Por contribuir a la felicidad de las almejas dándoles Prozac.

Por documentar fehacientemente la felación entre murciélagos.



5. Astrofísica:

Invención de un sujetador que se puede convertir rápidamente en caso de necesidad en dos máscaras faciales protectoras (Ohran Pamuk y Paul Krugman se las probaron en el escenario al entregar el premio).

Demostración de que los agujeros negros reúnen todos los requisitos técnicos para ser el emplazamiento del infierno.



6. Paz:

Por determinar si es mejor ser golpeado en la cabeza con una botella de cerveza llena o vacía.

Por inventar un arma química llamada ´bomba gay´ que hace que los soldados enemigos se sientan sexualmente irresistibles unos para otros.

Invención de un repelente de adolescentes que hace un ruido insoportable para ellos pero inaudible para los adultos.

Por la invención del karaoke y con él enseñar a la humanidad a aprender a tolerarse mutuamente.

Por el pacífico estudio ´Posible dolor experimentado en diferentes tipos de ejecución´.



7. Veterinaria:

Por demostrar que las vacas con nombre dan más leche.

Por inventar una lavadora para perros y gatos (un tarraconense).

Por demostrar que las pulgas del perro saltan más alto que las de un gato.

Por descubrir que los chimpancés reconocen a sus compañeros con sólo ver fotografías de sus culos.



8. Estadística:

Por el medido informe sobre ´La relación entre altura, longitud del pene y número del pie´.

Por la cuidadosa investigación ´¿Por qué los viejos tienen las orejas grandes?´.



9. Literatura:

Por descubrir que la palabra ¿eh? (o su equivalente) existe en todos los idiomas y no saber muy bien por qué.

Por demostrar que a veces las ratas no notan la diferencia entre una persona que hable japonés hacia atrás y otra que hable holandés hacia atrás (2007, dos investigadores de la Universidad de Barcelona).



Hay más categorías (Anatomía, Nutrición, Dinámica de Fluidos, Matemáticas, Entomología, Arqueología, etc.) pero no tengo espacio. Lo importante es que son estudios reales, documentados (no como los de la Universidad Rey Juan Carlos), sobre los que Marc Abrahams ha escrito un libro y además se pueden consultar en http:/www.improbable.com/ig/winners/ Espero que hayan pasado un rato entretenido. Afortunadamente aún queda gente seria en el mundo.