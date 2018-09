Comentarios sobre un calendario

Visto lo visto, considero imprescindible decir que soy heterosexual, que no me avergüenza tener michelines (la vergüenza se ha de utilizar para no hacer cosas feas...), que no siento envidia, ni me siento insultado al ver tabletas de chocolate en otros. Ahora, en relación con las fotos del calendario de unos bomberos, es increíble ver cómo hay gente que hace mención al mal gusto o a la belleza para estar de acuerdo o en contra de los fotos. Considero que hay que ser prácticos y, sobre todo, teniendo en cuenta el fin, lo único que se debería de considerar es cómo se venderá más y mejor. En fin, entiendo que en estas actitudes, cada uno se retrata como lo que es. Al igual que «la belleza está en los ojos del que mira», también está lo enfermizo. Y esto me trae a la memoria aquel pasaje bíblico en el que Jesús le dice a la muchedumbre: «El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra». Y es que, al contrario que los que se mueven por criterios éticos, la falsedad de los moralistas siempre ha sido más castrante.

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga