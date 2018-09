'Sanidad pública', por Plácido Cabrera Ibáñez

Es cosa conocida que en España hay buenos hospitales. También es sabido que hay buenos médicos, enfermeras y demás personal sanitario. Todo esto es verdad. Sin embargo, esto no siempre ocurre por igual en todas las ciudades de España. Hay Comunidades Autónomas que sus hospitales y los médicos gozan de un prestigio que no pueden compararse al de otras Comunidades Autónomas. Esto mismo sucede en las propias Comunidades Autónomas, en las que hay ciudades con buenos hospitales y médicos, que no pueden igualarse al de otras provincias de su propia Comunidad, siendo preciso trasladar a los pacientes para algunas pruebas e intervenciones quirúrgicas. Se puede decir que en la Sanidad Pública se detecta fácilmente la desigualdad territorial, según el lugar de residencia, el ciudadano recibe atenciones, prestaciones y cuidados diferentes. Otro de los grandes problemas de la sanidad pública es la lista de espera que también es distinta en cada Comunidad Autónoma. En conversaciones con familiares, amigos y conocidos resulta demasiado frecuente conocer que una intervención quirúrgica se retrasa o se producen demasiadas negligencias y descuidos médicos, sanitarios y de limpieza. Otro aspecto que me parece necesario subrayar es el "favoritismo y amiguismo" que se produce en la sanidad pública, esta situación está llegando a unos níveles intolerables. Pienso que los ciudadanos utilizan muy poco los mecanismos que tiene a su disposición para contribuir a que todas estas cosas puedan mejorar, entre estos, se encuentra la ASOCIACIÓN DEL DEFENSOR DELvACIENTE (defensorpaciente@telefonica.net). En la sanidad al igual que en tantos otros asuntos públicos, la mejora y la eficiencia no siempre tienen que ver con el apresupuesto económico. La descentralización Autonómica de la Sanidad tampoco ha ayudado en la mejora de la igualdad de los ciudadanos.