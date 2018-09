'Democracia 2.0', por Rafa Zamora Sancho

Tenía razón Winston Churchill cuando definió a la Democracia como el menos malo de los sistemas políticos, pero creo que se ha quedado obsoleta. En este nuevo siglo ya va siendo hora de acometer alguna reforma estructural y no darle una simple mano de pintura. El poder debe residir en el pueblo, vale, pero€ ¿Está el pueblo capacitado para elegir a sus representantes políticos? Eso de una persona un voto hay que matizarlo; todos los ciudadanos con derecho a voto creo que deberíamos pasar un control antes de acudir a las urnas, un simple test en el que se nos examine de programas electorales, geopolítica, ejercicios de lógica€ etc. No haría falta sacar un 10 (con un aprobado raspado bastaría), lo suficiente para hacer una criba; así nos ahorraríamos por ejemplo el tener a un oligofrénico en la Casa Blanca que juega a ver quién aprieta más fuerte la mano en los saludos. Peligroso personaje, mejor dejarte vencer en el apretón, no vaya a ser que desate su furia y le dé por apretar otra cosa en forma de botón rojo. Parte de culpa la tuvieron un sector de la comunidad latina residente (con papeles) en EEUU. Hay que ser egoístas: una vez que tienen los papeles en regla ya no quieren que entren más compatriotas, no vaya a ser que pierdan su puesto de trabajo, por eso votaron a Trump, para que levante un muro que oculte sus conciencias. En España deberían haber hecho una criba hace tiempo, ¿se acuerdan del Prestige? Toda Galicia llorando enfurecida por la desidia e incompetencia del Gobierno y luego volvió a ganar el PP en su comunidad. Lo dicho: necesitamos una criba que sirva de purga. Parece una consigna nazi, pero es todo lo contrario.

'Casado tiene razón', por Paula Rosales Muñoz

Casado tiene toda la razón al dársela a la exministra del PSOE Montón: «No todos somos iguales». Cuatro de los cinco jueces que iban a juzgarle habían sido nombrados por el PP. Y hoy le vemos seguir tan contento, mientras que ella tuvo que dimitir. Más claro, agua.