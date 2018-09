Mujeres en sus luces

Me llega la noticia de la reciente denuncia que Maite Pagazaurtundúa, la aguerrida y ejemplar activista por los derechos humanos e ilustre europarlamentaria española, ha formulado ante el Defensor del Pueblo. Instándole a investigar presuntos casos de adoctrinamiento independentista con los que se pretende manipular a los niños de ciertas escuelas catalanas. He recordado el día, ya lejano, en el que el maestro Félix Bayón nos reunió en un grato almuerzo en Málaga. Maite, aquella gran mujer, me impresionó. Aunque hizo todo lo posible durante esas horas que los tres compartimos para poder restar importancia y méritos a su extraordinariamente valerosa lucha por los valores de una sociedad civilizada y decente. Que sólo pretende vivir en democracia y en libertad. Reconozco que es reconfortante comprobar que su trayectoria y su ejemplo siguen gozando de una excelente buena salud.

Ha coincidido esta noticia con mi segunda lectura de una imprescindible biografía de George Orwell. La que permitió que su autor, el historiador británico D.J. Taylor, fuese galardonado en 2003 con el premio Whitbread a la mejor biografía de ese año. En los comienzos del capítulo 12, titulado Wintering out, dedicado a 1984, la obra maestra de Orwell y una de las novelas fundamentales del siglo XX, nos comenta Taylor lo siguiente: «Mucha de las semillas de 1984 fueron sembradas aquí en Cataluña. Pues fue en España donde, por primera vez en su vida, Orwell vio artículos periodísticos totalmente desconectados de la realidad de los hechos, en los que leyó sobre batallas que no habían existido, en las que unos soldados que habían combatido valerosamente eran denunciados como cobardes y traidores. España proporcionó las primeras indicaciones de que el concepto de la verdad objetiva estaba desapareciendo del mundo. Donde los futuros libros de historia se escribirían según las indicaciones de los instalados en el poder».

En el diario El Mundo del pasado 25 de septiembre pude leer una espléndida entrevista a Madeleine Albright, la que fue una brillantísima secretaria de Estado de los EEUU. De paso actualmente por España para la presentación de la versión española de su libro, Fascismo. Una advertencia. Texto al que me encantó poder dedicar un admirado y agradecido artículo en las páginas de La Opinión de Málaga del 23 de junio pasado. Nos recuerda ahora Madeleine Albright en una de sus respuestas que ahora, en Hungría, con Viktor Orban, intentan que sólo voten los ciudadanos de origen húngaro. La sigo citando: «Eso también lleva a la creación de ´microestados´ étnicamente homogéneos. Es algo que estamos viendo en España y que ya vimos en la exYugoeslavia. Es, insisto, un error, porque las sociedades multiétnicas son más estables».