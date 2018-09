Teatro La Rosaleda

Hay semanas en las que uno tiene pocas ganas o ninguna de comentar una actualidad aburrida, monótona y cruel, y más recién acabadas las vacaciones, pero afortunadamente en el cielo se abre un claro entre las nubes por el que aparece Javier Tebas, y te vienes arriba. Sería excesivo decir que el presidente de LaLiga es el máximo responsable de los males de un fútbol tan, tan alejado de aquel en el que Gaizka Mendieta marcaba golazos una semana sí y otra también, Manolo Ladrón de Guevara comentaba los partidos (¡en abierto!) en Canal Sur y esas jornadas de radio en las que el goooool narrado de un comentarista de la radio te dejaba sin aliento hasta desvelar si había metido tu equipo. Mendieta ahora es dj, en Canal Sur hace años que no ponen un partido de fútbol y ya es imposible no saber quién ha metido, porque raro es el día en el que se juegan dos partidos a la misma hora. De lo primero, Tebas no tiene culpa, obviamente, pero el tema de los horarios es uno de los más criticados en la deriva del mandamás de LaLiga, una de cuyas última locura es la de intentar llevarse un partido a Estados Unidos, por la promosió y tal. «Si crecemos es gracias a los aficionados: A los que van al estadio; y también a los que siguen LaLiga desde su casa en todo el mundo», decía ayer un incongruente Tebas, ya que la mayoría de sus actos parecen ir encaminados a putear, con perdón, al seguidor de grada, al que tiene que lidiar con precios desorbitados de abonos y entradas, y horarios imposibles de conciliar, que tiene que estar pendiente cada dos semanas de cuándo jugará su equipo el mes que viene, rezando para que no juegue el viernes o el lunes. Y en esas gradas, en las que cada vez hay más butacas y menos personas, se encuentran los hinchas, los ultras, los grupos de animación o como quieran llamarlos. Unos guasones, otros jartibles, pero todos imprescindibles para que un estadio de fútbol no se convierta en un teatro, donde el público va a estar calladito y a tragarse lo que le echen. Tebas ha puesto su diana esta semana en los Malaka Hinchas, que se replantean seguir animando al Málaga CF después de que LaLiga le haya pedido al club qur prohiba la entrada de banderas y pancartas alusivas a los Malaka, incluidos en un listado de grupos violentos.

No es Tebas, como decía antes, el máximo responsable de los males del fútbol actual, pero desde luego sus decisiones no están ayudando a que la situación mejore para quienes lo mantienen vivo con su pasión, sus colores y su garganta. Hinchas, nunca dejéis de animar.