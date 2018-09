Todo por un poco más

Leí la frase en una divertida pseudo entrevista a Montgomery Burns, el jefe de Homer Simpson en la planta nuclear de Springfield, que publicó elEconomista.es en julio de 2007. La divertida pregunta y su brillante respuesta, digna de El Avaro, de Moliere, era:

P. ¿Y no le parece enfermizo vivir tan apegado a su fortuna?

R. No lo hago. Dios sabe que daría todo lo que tengo por tener un poco más.

Esa avaricia está terminando también por romper el saco de la política.

Ciudadano ejemplar



En Youtube se puede recuperar el vídeo del episodio de Los Simpsons donde el impresentable señor Burns le responde eso mismo a Homer: «Pero daría todo lo que tengo por tener un poco más». ¿Por qué quienes tienen bastante ya, escuchan tanto a su notario para tener un poco más? Ayer de mañana, el ministro Pedro Duque, a quien desde Moncloa insisten en definir sin necesidad como «un ciudadano ejemplar», no se paró ni a saludar cuando entraba al Consejo de Competitividad en Bruselas. Ya había dicho bastante y bastante poco en la inclasificable rueda de prensa de anteayer, la que dio para explicar por qué tiene sus dos lujosas casas familiares como propiedades de una sociedad mercantil. A mí no me parece ejemplar. Aunque Duque me parezca un tipo estupendo y un estímulo de excelencia para chavales que en este país podrían pensar que de aquí no se puede llegar a la luna. Pero ejemplar, no.

Ruido de cloacas



Como no me lo parece que una fiscal de la Audiencia Nacional –que era lo que era Lola Delgado en 2009 cuando comía entre otros con Villarejo– acepte con tanta normalidad la utilización de un prostíbulo para obtener, mediante grabaciones ocultas, «información vaginal» por parte de un policía del Estado. Otra cosa es que deban existir esas grabaciones, que yo deba conocer lo que se dijo en aquella comida o que deban utilizarse nueve años después para desacreditar a un celebrado Gobierno de relumbrón, que ya veremos si llega a iluminar la Navidad. Pero así son las cosas. No pocos sinvergüenzas o despechados o delincuentes en apuros fueron las gargantas profundas que utilizaron al intermediario mediático –más o menos periodístico en según qué casos– para contar lo que no debía ser contado, pero era necesario saber. No hay que confundir al informante o fuente que pretende intoxicar con informaciones falsas, con los teras almacenados de audio del excomisario Villarejo. Lo que estamos escuchando es feo, pero no parece que sea falso.

Septiembre negro



Como no lo es la alarma nacional que debiera producir una mujer muerta más a manos de un hombre con el que tenía algún tipo de relación sentimental. Aquí sigue pasando algo muy grave que ni las políticas de parte (habría que ir todos a una) ni las campañas habituales de género parecen condicionar. ¿Qué convierte en monstruos a los hombres que no aman a las mujeres? ¿Lo eran ya antes de asesinarlas? ¿Son asesinos al uso o ahí pasa algo más? Aunque las cifras son mucho menores, también hay asesinatos «machistas» en parejas de lesbianas y de gais. Ya sabemos que la dominación cobarde de un maltratador sobre su víctima en el ámbito privado es un abuso de poder, lo que implica una absoluta ausencia de respeto y un sentido de pertenencia del otro que, cuando la presión estalla, puede terminar en sumar una muerte más a la insoportable epidemia de violencia de género que padecemos. Pero por mucho que alguien crea que es superior a un perro no necesariamente es capaz de matarlo. Tampoco suelen los poderosos suicidarse después de su sangriento abuso de autoridad. Tratar de evitar la tragedia poniendo sólo el foco en los jueces o en las medidas policiales de protección de la víctima, me temo, no va a impedir que el horror siga sumando. No sólo hay que hacer más, también otras cosas.

Luto en la Axarquía



No es fácil soportar que la mujer asesinada en la pedanía malagueña de El Morche –si las informaciones se confirman, incluyendo la autoría de su detenido presunto asesino– había padecido el maltrato con dos de sus parejas. Por no hablar de nuevo de los hijos, los que esta pobre mujer deja o los que crecen interiorizando ese espanto doméstico o los que no llegan a crecer (lo intenté en la columna del pasado jueves aterrorizado por la muerte de esas dos chiquillas a manos de su padre en Castellón). Colegios, institutos y pantallas han de ser los instrumentos para vacunarnos contra esa violencia. Hay que hacerlo ya para desactivar a esa parte de la sociedad que, en este septiembre negro que ya termina, nos está golpeando como el peor brote de una epidemia.

Hagan juego



Mientras, seguimos viendo en portada las últimas ocurrencias de Torra a pesar de que, dice Susana Díaz, Andalucía es la comunidad más importante de España. Quizá el lunes sepamos si vamos a votar el 25 de noviembre o quizá el otro lunes que lo haremos el 2 de diciembre. Cuenten de 54 en 54 días, plazo que la ley exige para convocar elecciones antes de la fecha elegida, y hagan juego... Porque hoy es sábado.