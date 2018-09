LA VIGILIA COMO HÁBITO

Dice la Wikipedia: «Generalizar es tratar una cuestión de forma general, sin considerar sus aspectos particulares.» Al que generaliza, que es una manera de simplificar, se le suele tratar de vago mental. O en el mejor de los casos, es frecuente oír aquello de:»No se puede generalizar.» Sin tener en cuenta que esta expresión, en sí misma, encierra una generalización: hay cosas que sí deben de ser generalizadas. Dice José Brechner: «Todo el conocimiento acumulado de la humanidad pensante, todo lo que se enseña en los colegios y universidades, toda noción científica y filosófica que ha dado resultados exitosos en la práctica, se basa en la generalización.

No puede haber ninguna ciencia valedera si esta no es aplicable a la mayoría. ¿Hay excepciones? Por supuesto, por eso se llaman «excepciones». Debido a las costumbres sociales heredadas, es muy fácil caer en el error de aplicar este cliché en todos los contextos.

Por ejemplo: un conjunto o grupo de cosas o personas no puede ser juzgado en base a las acciones de tan solo algunos de sus integrantes. En frases como: «las masas actúan como borregos», «La gente es egoísta», «El dinero es el culpable de todos los males de la sociedad moderna» etc., es fácil ver lo que quiero decir. Por lo tanto, si se quiere ser objetivo, hay que estar muy despierto para discriminar los enunciados que sí exigen la generalización y los que no.

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga