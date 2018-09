La naturaleza de la escultura

En la playa de Homigot emerge del mar una mano. La de un náufrago gigante, o quizás la de Neptuno airado. A flote su corazón abierto en la palma respirando el cielo, erguida en el gesto de tocar el sonido del aire y de la luz. Su fuerza de granito y bronce simboliza el esfuerzo del pueblo coreano por alcanzar una vida mejor. Pero también podría significar la magia de la mano con la que los escultores conciben que todo es acariciable. Lo piensa Antonio Yesa que allí por donde transita, sin que nadie lo advierta, va tocando todas las superficies, todos los materiales que chequea con el tacto para descubrirle el grosor, su susurro, la textura, la calidad con la que crear un espacio y un volumen en el que meterse dentro. Esa es una parte importante de la poética de este escultor gaditano, con residencia en Málaga, al que no le gusta cómo suena la piedra. Tampoco el acero cor-ten que genera su propio óxido, igual que una piel protectora frente a la corrosión atmosférica. Él prefiere el acero con cromo compatible con el oxígeno que lo convierte en inoxidable. O el alambre que es igual que la línea que crea la gracilidad a la que no llega el plano, lo mismo que el latón, el estaño, el cobre, el hierro. Los férreos de los que aprendió durante doce años trabajando en una Central Nuclear todos los secretos sobre su manipulación, y las posibilidades artísticas que resultan de quitarle al material la pureza que tiene. Destruir lo hecho por la máquina y que afloren sus imantaciones, el efecto de otra luz. El misterio y el poder de las tres dimensiones.

No es difícil entender la escultura, aunque parezcan que pesan como vocablo y como un volumen que no consiste en el simple labrado de la forma de una cosa, sino en el labrado de su efecto. Antonio Yesa la expresa coloquial y telúricamente, con la pasión de sus palabras y también con la maestría con la que construye la corporeidad y fragilidad de sus obras magnéticas, sugerentes, ricas en el poli lenguaje que transmiten la voluntad arquitectónica de sus hábitats, pequeños en su presentación, monumentales en su diálogo con la naturaleza o el medio urbano en el que se instalan para que los ciudadanos interactuemos en relación a ellas. No para contemplar meros objetos plásticos pero inertes debido a nuestra actitud de desconocimiento y extrañeza. Estamos rodeados de esculturas. Los volúmenes llenos, vacíos, cercados de espacios, atrapan nuestra mirada curiosa o pensativa y nos invitan a intentar comprender entre lo visible y lo invisible aquello que representan entre lo geométrico y lo abstracto, el ritmo y el silencio. Su carácter paisajístico y escenográfico en medio de una rotonda, de un parque, en la dirección de la mirada de una calle nos plantean no situarnos en frente, sino dentro. A la vez que nos proponen dialogar emociones, conceptos, ideales, una escucha sensorial del mundo y otra forma de pensar la escultura como expresión del hombre y de la ciudad. Es lo que hacen las suyas desde lugares públicos de Málaga y su provincia, de Alemania y de Londres, como El boulevard de la ideas en la Avenida del Cosmos de Arroyo de la Miel, I make my own way en Lohne en la Baja Sajonia, o Elipsis que, después de estar en la glorieta Albert Camus de Málaga capital, ha sido desplazada a la avenida de Andalucía donde un árbol en expansión a su antojo la devora lentamente en verde. Lo mismo que en la plaza de Félix Sáenz las bicicletas, y hace unos años un contenedor de basura, se sujetan a la Jaula de pájaros de Jaume Plensa. Las administraciones compran, instalan y después se desentienden. Los ciudadanos, sin la sensibilidad educada ni cultura en el respeto del mobiliario urbano, las agreden como un objeto del que desconocen su estética, su significado, su valor como huella emocional, dimensión física para despertar un instante de imaginación, un pensamiento visual o el placer del asombro interrogativo.

La escultura es un lenguaje sordomudo decía Oteiza. El maestro que quiso saber todo sobre su disciplina para fabricar esculturas, el más lento y caro de todos los lenguajes del arte del que renegó después de que la sociedad y el mercado acabasen con las cuatro culturas del hombre: la del cielo a causa del asombro, la de la tierra derivada del conocimiento, la de las religiones producida por la palabra que sustenta el misterio, y la de la esperanza que ha sucumbido por la actual cultura de la destrucción. Á el también le gustaba poner la mano encima de la esculturas y escuchar el lenguaje cognitivo, diferente a la representación fiel de la realidad, y espiritual que buscan transmitirnos. Esta es la otra parte esencial de la obra de Antonio Yesa: la indagación entre lo simbólico y lo imaginado, el objeto ilusionista que nos permite introducirnos en el carácter abstracto, conceptual y siempre vitalista de la pieza escultórica, comunicarnos con ella, entenderla, y disfrutar emocionalmente su dimensión física y su sobredimensión mental. Porque como él repite en su nave taller, bajo un naranjo descarnado que cuelga del techo y bajo el que maúlla Camila, su gata guardiana de todo tipo de herramientas y de objetos encontrados, el espacio es una idea que se construye y que se habita. Sólo hay que ver sus piezas o sus exposiciones. Un paseo por las nubes. Paréntesis y palabras. Espacios de tránsito. Planos de encuentro, puntos de vista en la galería Isabel Hurley donde experimentó con el juego de las sombras, y hasta hace unos días Domun habitabilem en la maravillosa finca El Portón de Alhaurín de la Torre donde el mestizaje entre el acero con todas las posibilidades de ser dotado de luz, y su reciente fascinación por la madera fueron los protagonistas.

Deja Yesa un cerebro de acero AICI 316 de cuatro milímetros tendido sobre el suelo de su quirófano de dos plantas, para mostrarme trozos de madera encontrados y en los que enseguida observó su metáfora, la otra naturaleza que poseen si uno sabe mirar ampliando la percepción para explorar la huella borrosa de otra identidad, la irrupción de otra imagen que está ahí pero que requiere sacarla afuera. Un lingote de olivo con un enjambre de cavidades que lo asemejan a un panal de abejas. Y al lado el gajo de un tronco partido cuya pared rugosa del desgarro y pulida espontáneamente tiene la apariencia exacta de un acantilado en vértigo sobre el mar de Maro. Lo contemplo sobre la mesa del taller laboratorio, de este malagueño con más de treinta años y una treintena de exposiciones nacionales e internacionales, y lo escucho preguntarse hacia mí por qué si se puede intervenir una rotonda no puede intervenirse ese espacio real en pared y crear, en tres dimensiones en el mismo plano, el salto de un águila con las alas abiertas sobre las olas. Todo se conjuga. Naturaleza, geometría, tiempo componiendo un ecosistema. Precisamente lo que vuelve a trabajar en el suelo sobre ese cerebro que será la copa del árbol de cinco metros que instalará en la Biblioteca Pública de Alhaurín de la Torre con un tronco cubierto con nombres de escritores. García Márquez. Miguel Delibes. Cortázar. Cervantes. Virginia Woolf creciendo hacia las ramas que son los géneros literarios y que se plantará a primeros de 2019.

Dice Yesa que nuestra mirada cultural es la pintura. La comprendemos. En cambio la escultura es como Dios. Nos dicen que existe pero no sabemos cómo es, y por eso es la disciplina más desconocida. Sin embargo está de moda la escultura. En esta semana que nos aguarda se inaugura en Valencia una muestra de Andreu Alfaro y su conquista del espacio público, y otra en el Centro Botín de Santander de Cristina Iglesias con una intervención en los jardines de Pereda y 23 piezas acerca de su construcción de grandes lugares en los que pensar. Su propósito lo comparte el talento y la sensibilidad de Antonio Yesa, descendiente de Miguel Ángel, de Rodin, de Giacometti, de Chillida, para el que la escultura es una forma de sentir. Su pasión de dibujar en el aire la textura que somos, el espacio mental que nos define.