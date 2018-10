Adivina, adivinanza

Cada cual tiene sus vicios. A mí, entre otros, me encanta ir a cortarme el pelo. Lo paso bien, me relaja. Eso de llegar, sentarse y dejarse hacer me gusta. ¿Qué quieren que le haga? Otros fuman. Tanto es así que, cuando voy a la peluquería, siempre digo a las chicas que me corten más bien poco, para volver pronto. Las chicas de Vintage, se entiende. Suelo ir allí. Son un encanto. Me tratan bien. Y también me dan conversación, como debe de ser. Porque hay oficios que están hechos para conversar. Aún recuerdo los veintiocho años en los que nadie más que Gabriel me tocaba la cabeza. Un peluquero granadino de antaño, de los de antes, de bata azul y Varón Dandy. Allí se guardaba la vez de palabra, se escuchaba a Emilio El Moro y, entre los presentes, los chistes, las tertulias y los chascarrillos se sucedían que daba gusto. Tanto que, a veces, después del corte, te quedabas allí para echar otro rato.

Y claro, con ese bagaje a cuestas, con esa mochila de costumbres, cuando aterricé en Málaga, en Vintage, yo también esperaba que me dieran conversación. Y así fue. Por mi parte, estoy más que convencido de que los profesionales del pelo dan por hecho que la charla va con el oficio. Pero les cuento. La última vez que acudí a pleitear con la tijera me atendió una chica nueva. Metidos en faena, comenzamos a platicar del ritmo de la vida, de los horarios y de la conciliación de la vida familiar y laboral. Ya saben. Esos temas de los que uno empieza a hablar cuando se acerca a los cuarenta. La cosa es que un brillo de malicia tuvo a bien dejarse ver en mis pupilas cuando la chica me preguntó que a qué me dedicaba. Un reflejo diabólicamente resplandeciente, como el del coyote malo de Willy Fog. Ésta es la mía, me dije. Y, como había buen rollo, le propuse una adivinanza. Total, acabábamos de empezar y quedaba corte para rato. La cosa es que, con el ánimo de que ella descubriera mi profesión, yo le fui indicando características de mi entorno laboral, a modo de pistas. Así pues, le conté que en el espacio donde trabajo hay un único trayecto que hace de entrada y salida hasta llegar al recinto donde se labora. Un espacio donde no hay ventilación porque no hay huecos o ventanas que posibiliten una apertura al exterior. Los olores a cañería y a las diversas glorias que por ellas transcurren y se deslizan toman presencia en mi jornada laboral los días pares y los impares. Y la fauna, que la hay, también es de lo más diverso. Si, por ejemplo, hablamos de insectos, les puedo contar que, allí donde trabajo, es fácil coquetear de manera habitual con cucarachas y arañas. O con termitas y escarabajos, más puntualmente. Aunque también les puedo hablar de mamíferos. Ratas, por ejemplo. Yo las he visto. Pero aquí quisiera hacer una parada para no dar lugar a confusiones. Y es que el mundo roedor puede llegar a ser confuso y generar ciertas ideas de ternura que no se corresponden con la realidad que les muestro. No les hablo de un hámster ruso, o de una cobayita, ni del ratoncito Pérez. Les hablo de crías de rata, ratas de cañería. Con las patas peladas, los ojos rojos y el rabo largo. De hecho, a mayor abundamiento, la sala donde trabajo está rodeada de trampas con veneno para estos bichos. Habrá unas cuatro o cinco. Yo mismo tengo una situada a mi derecha, a medio metro de distancia de mi puesto de trabajo. La peluquera me escuchaba sorprendida. Tris, tras, tris, tras, cantaban las tijeras. Y yo continuaba. No hay plan de evacuación ante un posible incendio, le dije. Y el extintor, que sí que lo tenemos, está tan escondido y tan inaccesible que pareciera que lo hubiera ocultado el enemigo. A estas alturas, la chica ya me lavaba el pelo. Quizá trabajas en el saneamiento del alcantarillado, me dijo. Yo me sonreí para adentro, pensando una vez más, una de tantas, en mi sobrellevada oficina de Torremolinos. Ese partido judicial de cuyo nombre nadie quiere acordarse y cuya sede sita en el número veinticuatro continúa dando asco.