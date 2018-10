EXCURSIÓN AL IBÓN DE CATIERAS

Ríe el río Bolática. A su paso por Panticosa (Huesca), no pudo evitar ponerse contento. Se notaba porque al abrir la boca, le castañeteaban los dientes (no tiene complejos). Él sabía que íbamos de boda y le íbamos a acompañar hasta el Rincón Verde y por eso estaba de buen humor, yo lo sabía. Después giraríamos a la izquierda por una pista y subiríamos de la mano del río Laulot hasta el Dedo de Yenefrito. Y tras descansar un ratito en el bar-refugio que hay un poco más arriba, continuaríamos el trayecto hasta llegar a la catedral de Catieras. Allí se celebraría la boda y comeríamos en el restaurante que hay a orillas del ibón de su mismo nombre ¡ay! Salimos del pueblo de punta en blanco toda la comitiva detrás de los novios con paso alegre y acompasado: los árboles lucían sus mejores galas (con sus trajes recién planchados y sus pajaritas revoloteando alrededor de sus respectivos cuellos), las florecillas lucían vestidos de vivos colores y se había lavado la cara (todavía tenían gotitas en la cara), los pajaritos cantaban Wishing You Were Somehow Here Again (El fantasma de la opera). Nos flanqueaban gigantes que nos hacían la ola y lanzaban pétalos a los novios mientras acompañaban a los pajaritos en su canto. El sol, enganchado con un imperdible en el cielo, diestramente dirigía la orquesta con su batuta dando golpes en el atril-nube. En fin, todo estuvo muy bien, el servicio muy bueno, muy recomendable. Es una excursión muy bonita, aunque no apta para todos los públicos. El desnivel es de 950 metros. El tiempo: 6 horas. Y las vistas: maravillosas.

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga



La Virgen y el Diablo

El Ayuntamiento de Madrid trasladará la imagen de la Virgen María, tallada sobre el tronco de un árbol cortado del Parque Forestal de Valdebebas, a la parroquia más cercana. Esculpida a petición de algunos vecinos, éstos se quejan del cambio por su valor artístico, cuando es obvio que se conservará mejor en una iglesia, su «lugar idóneo», como alega el Ayuntamiento, y no en un parque público, de todos. Ahí cada grupo confesional importante hoy -protestantes, musulmanes, ateos- podría también reclamar su derecho a colocar sus símbolos.

Se podría contraponer que por esa regla de tres habría que trasladar también a lugar sagrado la estatua del Diablo (perdón, el Ángel Caído) del Retiro. Pero eso sería casi como pedir destruir los castillos feudales porque hoy gozamos de una monarquía. Por otra parte, si en otra época el temor al infierno fue el principal sostén de la Iglesia católica, hoy menos de una quinta parte de los españoles creen ya en él, mientras que la todavía la mitad identifica su religiosidad con la Virgen, casi más de hecho que con Jesús, por lo que el pobre diablo, excepto en Carnaval, tiene un papel cada vez más parecido al de sus vecinas estatuas de Neptuno y Cibeles.

Diego Mas Mas

Fuengirola