Maldita luz

La luz sube, la luz se dispara. El recibo nos deja a oscuras. Tememos iluminarnos, cosa que bien puede dejarnos en la ruina. Las eléctricas se forran a costa de nuestras ansias de claridad. No hay ningún partido que de verdad quiera acabar con el abuso (el precio) de la luz. No se le permitiría esa subasta fingida, ese sistema único en Europa, ese monopolio de facto. Los ayuntamientos gastan lo que sí está en los escritos (contables) en iluminación pero cualquier familia media puede pasar un gran apuro para pagar el recibo. No es de recibo. Quien crea que en estos asuntos nos estamos deslizando por el terreno de la demagogia es que está a oscuras respecto a esta problemática. Niño, apaga la luz. Apagar la luz era antaño un gesto de cortesía, tal vez de evitar despilfarro. Ahora es vital. Las calefacciones nos consumen el sueldo, nos lo consume el aire acondicionado, la lavadora y el frigorífico, la lamparita.

Antes te aconsejaban dejar una luz encendida en tu domicilio cuando salías de viaje, así los cacos pensaban que había alguien, que la vivienda no estaba vacía. Ahora es preferible que te roben a hacer frente a tamaño gasto. Niño, la luz. Que empobrecemos. Un pensionista se abriga con tal de no poner el calefactor, una veinteañera pide ayuda a sus padres para pagar la mensualidad. Subirá la venta de guantes este invierno. El encarecimiento del recibo responde a la subida de los precios eléctricos mayoristas, que suponen en torno ya al 35% de la factura, dado que los costes regulados, que fija el Gobierno, llevan años congelados. Los tales mayoristas andan justitos de vergüenza.

La factura para un usuario tipo es ahora de más de 62 euros, lo que supone un encarecimiento de casi el 15% respecto a septiembre de 2017. O sea, 8 euros al mes. No diga «hágase la luz», que le cobran. No diga que ve luz al final del túnel no vayan a pasarle un recibo por ella. O, mejor, quédese en el túnel. La vida a oscuras. Compremos un cándil. Tomemos con humor un robo. Robo a plena luz. Nos mangan el peculio con electricidad y alevosía. Gaudí decía que la arquitectura es la ordenación de la luz. Si viviera cuidaría su lenguaje. O a lo mejor al pobre lo atropelló un tranvía por ir pensando en estas cosas, por ir construyendo esas frases tan brillantes. O sea, tan luminosas. Plagadas de luz. Es un sinvivir darle al interruptor. Da calambre en la cartera. Basta.