Por su conciencia y honor

Qué iba a decirte, Maruchi. Nada, eso. Que me llamó Pedro Sánchez para hacerme ministra. Te lo juro, tía. Estaba tan tranquila el domingo en casa y sonó el teléfono. Número oculto. Dígame. Mire, le llamamos de Gabinete de Moncloa, nos gustaría que viniera mañana para reunirse con el presidente del Gobierno. Hemos comprobado que no tiene antecedentes penales, sabe sumar dos más dos, no ha hecho doctorado ni máster alguno, nunca ha hablado con Villarejo, respeta la libertad de prensa, no simpatiza con podemitas ni separatistas, tampoco ha tenido sociedades, y posee conocimientos informáticos nivel usuario, así que, aunque no da el perfil para ser ministra, no tenemos mucho más a mano.

¿Ministra? ¿Yo? Uy, qué ilu. Pero mañana no puedo, que tengo cita en el ambulatorio y con las hemorroides no se juega. No me gustaría perder el turno, que está la cosa muy mala. ¿Les importa si voy el martes? pregunté. Tras un minuto en espera con La Internacional de hilo musical me confirmaron que sí, que sin problema, que a las 12.00 del martes me esperaba Pedro Sánchez en el salón ese tan cuco que sale siempre por la tele, el de los sillones blancos y enormes que hacen que todos parezcan paticortos. Como muñecos de José Luis Moreno, pero trajeados. Si el invitado se repanchinga no toca pie con suelo, así que todos se inclinan hacia adelante, en plan interesante sobre el reposabrazos.

Quién era, preguntó mi marido. Nada, del Gobierno, para ir el martes a Madrid, que me quieren hacer ministra. Y de qué, inquirió él. No sé, qué más me da. Pues también es verdad, dijo zanjando la conversación. Bueno, yo voy a ver, por escuchar no se pierde nada, y me pagan el viaje.

Iba en el primer AVE camino a la capital, porque una es muy suya y le gusta llegar con tiempo a los sitios y, mientras veía en pantalla el penúltimo éxito de cine esloveno, me entró un hambre atroz, pero recordé los sillones blancos, su postura, y preferí mantener el ayuno. No vayamos a que en plena reunión sintiera la llamada de la naturaleza. Total, que allí llegué y me recibió un ujier muy amable. Pues esto es más pequeñito en directo, pensé para mí. Lo esperaba más impresionante, más imponente, más apabullante. Pero no. Sólo era una Moncloa como todas las Moncloas. Del montón.

Como había llegado antes de tiempo me hicieron una visita guiada por lo que viene siendo el edificio y sus jardines. Por aquí corre el presidente, por allá se viste el presidente, por este lado se mira al espejo el presidente, por este otro ensaya el tono de voz presidencial. Un pestiño de turnée, hija. Presidente esto, presidente lo otro. Bla, bla, bla, presidente, presidente, presidente. Qué hartera, chica. Y todo muy aséptico, impersonal, como de Ikea. Una se pregunta en qué reforma se ha gastado el medio millón de euros la presidenta consorte. Por fin llegué al famoso salón y consumé mi ansiado encuentro con el sillón blanco. Blanco en la tele, que todo hay que decirlo. Hacen hablar a los mudos. Qué poquito gastan en Cristasol esta gente. Entró Pedro Sánchez y, con ademanes de galán de telenovela, me dijo «Hola, conozcámonos un poco mejor». Y sacó un álbum de fotos. Aquí estoy yo en la ONU dando un discurso que nadie escuchaba, aquí estoy yo apretando el paso para dejar atrás a los escoltas en Nueva York y sacarme una fotaca, aquí estoy yo con las gafas de sol dentro del Falcon, aquí estoy yo toreando a Ana Pastor en La Sexta, aquí estoy yo prometiendo lo de las pensiones, aquí estoy yo de postureo en una cumbre internacional en la que nadie me conoce, aquí estoy yo de risas con Torra y Urkullu, y otra, y otra.

Aquello no tenía fin, así que le interrumpí. Pedro, perdona, tengo una sola pregunta que hacerte. Y el presidente, tal como te lo cuento, se quedó desconcertado. Dispara, me dijo confiado en mi interés por su arrolladora personalidad, por su regio ser, por su inteligencia sobrehumana.

Con lo inútil que eres, le dije, cuando juraste el cargo por tu conciencia y honor, en qué cojones estabas pensando.

Con las mismas me levanté y me fui, que ya me sabía el camino. Ni un canapé me dieron, Maruchi, pero qué a gusto me quedé. Que una no puede ir todos los días a decirle al presidente en su cara lo que piensa de él. Y de gratis.

Por cierto, de las hemorroides ya estoy mejorcita.