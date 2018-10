Hay que ver, qué cosas

El pasado sábado, mientras atravesaba el recibidor del sueño, decidí celebrar el domingo asumiendo un reto: Decidí romper el ritmo de mi vida, cambiar mis costumbres, alterar la rutina y despendolarme viendo televisión. Desasosegado con la idea de mi arriesgada aventura, la noche del sábado dormí mal, a saltos, como me ocurría todos los cinco de enero durante los primeros diez u once años de mi niñez.

–¿Superaré esta vez el reto de ver televisión a tutiplén? –me preguntaba.

Con cada microdesvelo, el mismo mantra:

–Ya falta menos, duérmete, descansa, ya falta menos...

Pensar en lo que me depararía el amanecer era tan sugestivo como aventura, como paralizante por el miedo a lo desconocido que predicaba Jung.

Amanecí mucho antes que la luz del día. Desde mi balcón el paisaje lucía misterioso, insomne, mudo... Me afeité como solo me afeito los días que tengo reto. Tomé una ducha fría para estimular mi carne y medité trascendentalmente para despertar la serenidad y la quietud en mi alma. Desayuné en silencio y, tras mis abluciones dentales y bucales, me acomodé frente al televisor, tomando plena consciencia de mí mismo: allí estaba el tío, aguerrido allende los haya habido, emocionado y dispuesto a arrostrar la prueba de descubrir la inenarrable emoción de ver televisión con ansia y sin prisa, ni pausa, ni excusa, ni prejuicio. Parsimoniosamente, pulsé la tecla on del mando a distancia, y el televisor obró el milagro invadiéndome la mente con sus luces.

Entre generalistas y temáticos, a mi disposición tenía casi ciento ochenta canales, emisiones en ocho idiomas distintos, grabación diferida, conexión a la red, videoconferencia... La releche hecha televisor. ¡Mundo tiembla, ahora te tengo a mi alcance!, pensé, pero no, aquello seguía siendo más de lo mismo de siempre. Así que decidí que con la próxima micción de la mañana daría solemnemente por finalizada mi actuación frente al televisor. Otra vez, reto no superado. Bastaron dos horas, que, dicho sea de paso, fueron suficientes para evocarme a Camus y a De la Rochefoucauld. Al primero cuando nos invitó a tomar consciencia de cuánta gente gasta toda su energía simplemente para parecer normal, y al segundo, cuando afirmó que nada impide tanto ser natural como el deseo de parecerlo. ¡Qué horror, tú...! Pensar que hay quienes invierten dos tercios de su asueto en consumir televisión para vivir su vida a través de la vida de otros, que, para más inri, viven de ello, me sobrepasa...

Finalmente, para validar aquello de que rectificar es cosa de sabios, abandoné mi aventurero reto televisivo y salí a oxigenarme. La calle lucía como todas las calles a las 07h15 de la mañana del segundo domingo de otoño: en pleno bostezo y abarrotada de ausencias. La calle rezumaba soledad. Solo tres hermosos perros paseando a una señora daban fe de que en la calle había vida. Distinto era el discurrir intramuros: más del noventa por ciento de los ventanucos, ventanas y balcones de la calle mostraban luz en su interior. ¡Ay, la luz interior, ese bien escaso...! En todos los ventanucos, ventanas y balcones en los que había luz, además, se sucedían fogonazos de luces multicolores que anunciaban al mundo que la vida interior de los edificios se hallaba frente a los televisores. Pobre vida esa...

La cafetería de Manu ya estaba abierta y olía a cruasanes recién hechos. En su interior, una nutrida representación de almas, macilentas por la noche toledana, reaprovisionaban sus estómagos. Entre cruasán y cruasán, el personal, abducido, miraba al gigantesco televisor de la sala. Era perfectamente constatable cómo, ante la imposibilidad de todos de cambiar de canal a voluntad, con la aparición en pantalla de cada uno de los líderes políticos cuentacuentos, una parte de la sala contenía el vómito, a duras penas. Tan así fue que Manu, en cuanto constató esta circunstancia, cambió de canal sintonizando a los Simpsons. Y aquello fue mano de santo: todos los ocupantes de la sala articularon una amplia sonrisa boba que mantuvieron congelada mientras permanecieron en la cafetería.

Para mi sorpresa, Manu me contó que, antes de descubrir que el trasnoche, los cruasanes y la televisión no son compatibles con la política a primera hora de la mañana, un día se vio obligado a cerrar la cafetería por el mar de vómito que se produjo en cadena, que inundó la sala.

¡Hay que ver qué cosas, ¿verdad?!