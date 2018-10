A Málaga le hace falta un partido desconectado de la central nacional, igual que a Andalucía le iría mejor con un partido regionalista. Obviamente, el PSOE-A que nos gobierna tiene la misma relación con el PSOE nacional que un quinceañero rebelde con sus padres, poca y mala. Susana funciona en Andalucía como factótum política. Nadie le tose. Pero no es lo mismo. No es lo mismo porque al final es un partido a la gresca con sus peleas internas entre Madrid, Sevilla, Barcelona€

Desapareció el PA como se diluye cualquier partido que había pactado con el PSOE en Andalucía. El PA cumplía una función, la del refuerzo regional necesario para una comunidad llena de complejos y que mantiene un sistema clientelar no se sabe bien si por la costumbre tradicionalista andaluza o por miedo a un cambio que implique el fin de ciertos virreinatos asentados desde tiempo inmemorial. Es cierto que con el PSOE el andaluz medio se siente tranquilo; como le ocurría al catalán con la rancia CiU o al vasco con el rancio PNV, con sus importantes diferencias.

Nos falta un partido andalucista, regionalista, que ocupe ese espacio en la socialdemocracia que el PSOE ha ido dejando para situarse junto al PP y a Ciudadanos en el espectro que va del centro a la derecha y que tan bien les funciona. El PA que se presentó en las últimas municipales no era más que un cadáver que ganó alguna batallita más por el nombre de algún antiguo preboste que supo jugar sus últimas cartas. Hace falta, de verdad, un partido andaluz, andalucista y regionalista. No podemos ser una nacionalidad histórica en los papeles y no contar con un bloque político que la represente y la sitúe. ¿Será que nos gusta más mantener el tópico que poner en valor la letra de nuestro himno?