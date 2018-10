El sistema es así

Dejémonos, por favor, de palabras grandes (tipo creencias, convicciones, principios, etcétera), y hablemos de puntos de vista. Un punto de vista es lo que uno ve cuando está en un sitio. Desde el punto de vista del independentismo no hay mucho de qué hablar mientras sus líderes estén en la cárcel o huidos. Si nos ponemos en su lugar no les falta razón. Desde el punto de vista del actual Gobierno de España, convendría su libertad provisional, para distender la situación y facilitar el diálogo. Tampoco le falta razón. Desde el punto de vista del Tribunal Supremo, hay riesgo de fuga (y en efecto lo hay, visto lo visto) y riesgo de reincidencia (y también lo hay, pues siguen en sus trece). Tiene, pues, razón desde su punto de vista, que perdería, junto con su independencia, si cediera a otros puntos de vista. Son cosas de la división de poderes, que no siempre funciona, pero a veces sí.