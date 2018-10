Detrás del bosque

Cuando ves que el mundo no juega limpio, te preguntas: «¿Por qué tengo yo que ser honrado?» Cuando ves que tus amigos progresan y tú no, ¿quién no se ha sentido tentado de jugar al mismo juego? Después de que traspasas la raya, te interpelas: «¿Hasta dónde?» Cuando se llega al fondo, te dices: «Una vez conseguí lo que quería, ¿qué podría hacer para volver a sentirme digno?». Pero la memoria es traidora. Entonces te cuestionas: «¿Qué es lo que puedo hacer para no oírme?». Y descubres que detrás del bosque (gente, grupos de tu mismo pelo que te justifican), de hojas grandes (mentiras); te sientes mejor. Hasta que un día llegas a la convicción de que la justicia está por encima de la familia, por encima de la amistad, por encima del amor y sobre todo, por encima de ti mismo. Y te dices: «Estoy cansado de revolcarme en el barro. Volveré a casa y le pediré perdón a mi padre (la verdad)». Entonces te reconcilias con el silencio. Empiezas a no depender de las compañías. Empiezas a bastarte a ti mismo. Entonces empiezas a no sentir miedo... Según la Biblia, después de comer la manzana, Adán y Eva se ocultaron en el bosque y se taparon con una hoja de parra porque sentían miedo de estar desnudos. Según creo, este pasaje Bíblico tiene cierto parecido a lo que acabo de explicar más arriba, ¿no creen?

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga