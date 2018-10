Convocando espíritus

Tras darle vueltas a qué decir sobre la autodestrucción del cuadro de Banksy Niña con globo nada más ser vendido en Shotebys por 1,2 millones de euros, concluyo que el evento en si es una obra de arte absoluta y no admite comentarios. Simplemente la imagen de la niña en negro que levanta un brazo hacia el globo rojo que se escapa, se había ido (de la pared del grafiti original, desmontada para apropiarla, también). Entonces paso a algo por completo distinto, buscando un concreto poema en internet, y junto a éste me sale en la pantalla la imagen de una mujer de negro que alza un brazo hacia un globo dorado en el cielo. Se trata del óleo El globo, de Puvis de Chavannes, que está en el Musée d´Orsay. Supongo que la relación ya se habrá establecido, pero no la hay en lo que cuento. El segundo cuadro ilumina, en un blog, un poema de Emily Dickinson, el 721. Trata de los milagros.