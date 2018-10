Luces de nuestra vida

En un mismo día conocimos dos citas fundamentales para nuestra agenda. Para nuestro devenir, incluso. El dos de diciembre, elecciones. El 30 de noviembre, encendido de la iluminación navideña. Vamos a ir a votar a la luz de la razón. Viene emocionante el otoño. En pocos días pondrán los turrones en los supermercados, si es que no están ya. Vende lotería de Navidad un señor por la calle. Castañas. El alumbrado es brillo de concejales. Dos millones de puntos de luz, gente que llega de latitudes diversas para ver y ser iluminado, bañado por la luz. Selfies. ¿Se verá el alumbrado de Málaga desde el espacio?, ¿formarán las luces un anagrama, símbolo o siglas que leerse desde el cielo y hagan propaganda de un partido? Seguramente no, pero podría ser una idea. Para un gurú.

Hay más bombillas que personas. Sería bueno ir eligiendo una indumentaria para el iluminado. No un traje de luces. Y otra para el día de las elecciones, al que conviene no llegar deslumbrado. La calle Larios iluminada es buen lugar para un mitin. Hay que ir anotando estas dos citas no vaya a ser que nos pongan una reunión, una consulta médica, un cumpleaños familiar, las bodas de hierro de alguien o una revisión en el sastre y nos las tengamos que perder. En el PSOE han valorado y repensado y bien mirado las fechas de la posible jornada de urnas y han llegado la conclusión de que es mejor el dos. Se ve que el tres ya todos estaremos pensando en el puente y en la Navidad, este año en casa de tus padres y tal. Más allá de diciembre puede (o no) descomponerse el Gobierno de Sánchez y no quiere Díaz verse comprometida como tampoco quiere comisiones de investigación en plena precampaña.

Los políticos también se iluminan en víspera electoral y tienen su propia noche de luces, antaño de pegada de carteles. Se les pone el rostro led, fluorescente, luminoso que no siempre ilusionante y dan su primera alocución animando a participar. De vez en cuando alguno hasta dice «la fiesta de la democracia» y entonces muere un gatito. Todo luces a partir del treinta de noviembre, san Cástulo, Maura y Justina y un largo ciclo después que tendrá un hito en mayo, municipales, europeas y en no pocos lugares, autonómicas. Pero para ese mes ya serán otras las luces de nuestra vida. Las que preceden al verano, que también se irá. Un verano que se va es un verano que parte, dijo Víctor Hugo. Qué lejos queda el último. Lejos a todas luces.