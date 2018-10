Aranjuez es Ficticia

Sentados en la primera fila de butacas del Teatro Carlos III de Aranjuez me decía en un bisbiseo Álvaro Morte –el Profesor de La casa de papel, además de en Amar es para siempre o El secreto de Puente Viejo– que sí, que la vida le cambió con el maquiavélico y calculador personaje como jefe de una banda que quiere llevar a cabo el mayor atraco de la historia, pero quizá sólo en lo profesional, con más oportunidades para elegir trabajos, pero que en lo personal apenas ha cambiado, que sigue viviendo en su pisito de siempre, y que estaba que se salía del asiento pensando en cómo estaría uno de sus nenes, al que dejó en casa un poco malito. Álvaro Morte llegó a Aranjuez por la tarde para celebrar un encuentro con el público en el Centro Cultural Isabel de Farnesio dentro de la primera edición del Festival Ficticia dedicado a las series de ficción online, el primero que se celebra en España con estas características. En el escenario también estaba la actriz mallorquina Llum Barrera –teatro, cine, y televisión, en series como Servir y proteger, Seis hermanas, en La 1, o Aquí no hay quien viva, y en programas como Tu cara me suena, en Antena 3, o Zapeando, en La Sexta–. Fue un encuentro con un público entregado que supo a poco porque los grandes, sin mascaradas de diva, no tienen necesidad de sobrevolar a un metro del suelo, al contrario. Empecé a escribir esta pieza en el AVE, mientras volvía de Madrid a la estación de Antequera, para ir en coche desde allí a mi pueblo, en Granada –a ver si al fin, ya que han levantado campos, cortado olivares, trasteado terrenos, se consigue el ramal granadino que conecte la alta velocidad con una provincia olvidada–. He pasado en Aranjuez unos días intensos como presidente del jurado de Ficticia, que se presentó a los medios el día 4 de este mes con una alcaldesa, Cristina Moreno, ilusionada y dispuesta a seguir para hacer de Ficticia algo grande, y con Josevi García Herrero, director del festival, que está recogiendo todos los premios que en el mundo son gracias a su corto Distintos, una reflexión sin dramatismos sobre el síndrome Down.



Playz y Mambo

Por unos días Aranjuez ha sido Ficticia, hermoso nombre, sugerente para un festival de ficción online que ha levantado junto a Josevi Julio Garma, productor, distribuidor, y el actor Ángel Acero, además de colaboradores y empresas de la ciudad –comer en El rana verde junto al cauce del Tajo, a unos metros del Palacio Real, frente al Jardín del Príncipe, es un placer, comer en Casa don Pablo, en el centro de la villa, dejarse llevar por el baile de platos que acerca ceremonioso a la mesa el chef Sergio Guzmán es rozar las fronteras del cielo, capaz de hacerte levitar con unas verduras hervidas que saben a pura gloria–. La idea de Ficticia es clara, ambiciosa, y posible. Si San Sebastián es un poco la cita clásica con el cine, Vitoria la cita moderna con la televisión, Aranjuez es la cita vanguardista con las series de ficción online. Y a esa cita han acudido jóvenes con trabajos independientes, es decir, de bajo presupuesto

–Pésame Street, A todo riesgo, Buster, Todos queríamos matar al presidente, o Peter Brandon–, series nacionales con producción más holgada –La peste, Paquita Salas, Cupido, Mambo, o Si fueras tú–, y grandes plataformas digitales como Flooxer, la de Atresmedia, Movistar, o Playz, la de RTVE. El futuro de la televisión pasa por los contenidos digitales, dijo Oriol Nolis en la segunda edición del Telediario del domingo pasado para hablar del premio que Ficticia dio a Playz gracias a «uno de sus mayores éxitos, este que ven aquí, Mambo, que el lunes estrena segunda temporada». Protagonizada por David Sáinz, de mente en estado de ebullición permanente, la estrella antiestrella, reconocido como un futbolista por las calles de Aranjuez –autor del mítico Malviviendo–, consiguió en su primera temporada más de cinco millones de visitas. Teresa Segura, productora de los trabajos que hacen en Diffferent Entertainment, explicó que las series de ficción online es lo que demanda el espectador para ver una serie cuándo, cómo y dónde quiera, o sea, a demanda. Es la idea, como dijo el director de Ficticia cerrando la información, de este festival.

Estatuilla dorada

Tiene Ficticia la excelente idea, y la generosidad, de saber a dónde va pero teniendo en cuenta de dónde viene la ficción en este país. Y viene de series míticas que el festival de Aranjuez piensa homenajear. Este año le ha tocado a la serie de temática adolescente Al salir de clase, que emitió Telecinco desde 1997 a 2002 antes de su deriva hacia unos contenidos chabacanos que glorifican la televisión basura. Recogieron el premio, una estatuilla dorada, estilizada, salida del estudio Smallgran, de los jóvenes valencianos Luis Herrero y Carles Marquina, los actores de aquella mítica ficción Rafa Reaño y Fernando Andina, hoy personaje de otro clásico, Amar es para siempre, en Antena 3. En esta primera edición del festival de series online, el jurado, un pequeño tesoro que ya forma parte de Ficticia, ha premiado a Buster como mejor serie independiente, serie de la plataforma Flooxer, y a Cristina Perales como mejor directora por Raja.Raja. Los premios, todos los premios –desde la música, la fotografía, el sonido, el mejor actor y la mejor actriz, Manuel Lago por su papel en A todo riesgo, y Ana Caldas por Todos queríamos matar al presidente– son fruto de un debate donde rigor, profesionalidad y seriedad de sus miembros fueron los protagonistas. El jurado lo forman la directora de cine Eva Lesmes, el actor Jaime Pujol, la actriz Llum Barrera, el compositor Josué Vergara, y la productora y directora de cine Piluca Vaquero. Para la segunda edición Piluca Vaquero se encargará de la producción de la gala de entrega de premios que será dirigida por Jaime Pujol, torrente de ideas, hombre de teatro, y alma forjada de músicas que salvan la parte oscura de la condición humana, y presentará la actriz María Zamora. El próximo año Aranjuez será otra vez la capital de las series de ficción online, y aquí se lo contaremos.



La guinda

Día de la Niña

No sabía que existía un Día Internacional de la Niña. Y por tanto que, por designio de la Asamblea General de Naciones Unidas, se hiciera cada 11 de octubre desde 2011. No es mala idea para tomar conciencia de la terrible situación que viven las más pequeñas en algunas zonas del mundo. Me enteré al ver en el Telediario que Ana Blanco compartió plató con la niña Gema Sánchez copresentando ese tramo del informativo. Aplausos.