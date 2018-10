Gasto público: un avance

Hace ya mucho denunciaba el que llamaba "socialismo deficitario", una simplificación del keynesianismo que consistía en hacer política social a costa de aumentar el déficit y el endeudamiento. No menos cuestionable era aquel "círculo virtuoso" del PP, que confiaba en que una bajada de impuestos haría aumentar la actividad, que a su vez mejoraría ingresos vía recaudatoria (lo que a veces ocurrió y otras no). Los presupuestos pactados por el Gobierno, en los que se prevé financiar el mayor gasto social con aumento de impuestos, son sin duda discutibles, pero más saludables que aquellas políticas, y no sólo porque prevean evitar un descuadre de cuentas, sino porque explican al administrado una regla elemental: hay que ingresar más para gastar más. Debemos el avance a la tutela contable de la UE. Cuanto más se parezcan las cuentas públicas a las cuentas de la vieja mejor para todos.