Un no pensador se confiesa

Pensar es un verdadero coñazo, se mire como se mire: a) Lleva su tiempo, habiendo tantas otras cosas divertidas y estúpidas en las que perder el tiempo; b) casi nunca ganas nada con ello, es más, a veces por pensar te miran mal, y en todo caso te complicas la vida; c) consume energía, y si te pones atento puedes notar como se calienta la cabeza, e incluso un ruidito de la maquinaria. Bueno pues esto es por lo que tiramos cada vez más de twiter, nos quedamos con los mensajes cortos, juzgamos en like, vemos el cine que pasa de un spot a otro, sin más. Encima si piensas corres el riesgo de que con los pensamientos se acabe formando una especie de costra o postilla llamada ideas, que luego te condiciona, y no te deja decidir en cada momento lo que te guste o te salga de la real gana. Así que no me vengan con la tecnología y demás monsergas, si dejamos el papel es para no pensar, sin más.