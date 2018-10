Saber que no se sabe, es saber demasiado', por Venancio Rodríguez Sanz

Sabiendo cómo iba a morir, dijo Jesús: «Sed valientes, yo he vencido al mundo.». ¿Qué quiso decir con esto? Según la Wikipedia, el mundo es el conjunto de todo lo que existe. La etimología del término mundo deriva del vocablo en latín mundus, que literalmente significa ´limpio, elegante´. Para Parménides, el mundo es el ser. Para Platón distingue dos mundos: el sensible y el mundo tangible. Para Hegel, la ciencia nació para que el hombre transformase el mundo. Para Schopenhauer el mundo es voluntad y representación. Para Wittgenstein, el mundo es todo lo que acaece. Para Heidegger el mundo circundante es diferente para cada uno de nosotros y, sin embargo, nos movemos en un mundo común. Para Freud, David Lewis y Markus Gabriel, el mundo no existe pues lo considera un superobjeto. Para José Ortega y Gasset, el mundo es inseparable del yo. Mundo también puede atribuírsele al significado de global, relativo a todo el mundo. El mundo del trabajo describe el trabajo remunerado. El mundo de la moda describe el ambiente de los diseñadores. En política, los términos primer, segundo y tercer mundo dividen a los países en grandes grupos. También existe la expresión ´Nuevo Mundo´ frente a ´Viejo Mundo´. Para la concepción teológica judeocristiana el mundo representa lo ´material´ o la esfera de la ´vida profana´. En fin, parece ser que cuanto más se profundiza en las cosas, más grietas asoman, ¿verdad? De ahí que Sócrates dijera aquello de: «Sólo sé que no sé nada», Aunque, según OSHO, saber que no se sabe nada, es saber demasiado.