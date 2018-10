Hagan juego

¿Hay un algoritmo político que permita aprobar los presupuestos para 2019? Sin duda lo hay, lo difícil es dar con él. A primera vista parece imposible: ERC no apoyará si no se rebajan cargos contra los presos, el PSOE no puede hacerlo ni técnica ni políticamente, la derecha está inmovilizada por la emergencia de Vox, y encima estamos ya en el escenario electoral, con un juicio por el medio. La cuadratura del círculo estaría más cerca metiendo en el juego la estabilidad de la Generalitat y de Barcelona, pero ni aún así. Son momentos para la alta matemática política, que no se hace en las alturas, sino bajo tierra. Son, también, los episodios en que un político justifica el cargo y hasta la carrera: hacer posible lo imposible. ¿No habrá una casa de apuestas de las que ahora aparecen en cada esquina que admita posturas? Todo depende de una pieza, cuyo apellido empieza por J.