Los brontosaurios no juegan en el Madrid (pero existen)

Después de dos semanas sin fútbol de verdad (ese invento de la Liga de las Naciones es de verdad fútbol porque nos permite ver grandes partidos como el España-Inglaterra o el Holanda-Alemania, pero no fútbol de verdad porque el resultado nos da bastante igual), puede que sea el momento de hablar de un fútbol de verdad que algunos todavía consideran como un fútbol de mentira, un fútbol en broma, menor, pequeñito, al que debemos mirar con cariño pero nada más. El fútbol femenino. Creo que vamos por buen camino, aunque quede mucho camino por recorrer. Tengo la prueba empírica. Noche del sábado en un bar futbolero, antes del partido entre las selecciones de Holanda y Alemania. Dos clientes hablan de fútbol. Uno de ellos, un elegante joven con los brazos completamente tatuados de forma que, como dice el teniente Elbert acerca de Max Cady en la película El cabo del miedo, uno no sabe si mirarle o leerle, dice que esa tarde el Atlético de Madrid ganó 1- 3 al Sevilla. El otro, también joven y elegante pero al que sólo se le puede mirar porque no tiene ningún tatuaje visible, pregunta si se trata del Atlético de Madrid masculino o femenino. Era el femenino, claro, porque ese fin de semana no había Liga. Y entonces llegó el discursito que forma parte del argumentario anti-fútbol femenino que sale de la boca de todos los que, por ejemplo, no han visto la deliciosa película Quiero ser como Beckham. Ya saben. El fútbol femenino no es fútbol de verdad. No tiene interés. Las mujeres no tienen por qué ser igual en todo a los hombres. ¿Acaso hay equipos masculinos de natación sincronizada? (Sí los hay, amigo). ¿A quién le importa quién gana la Liga femenina? ¿Alguien sabe el nombre de alguna futbolista? ¿Hay una Messi o una Cristiano Ronaldo en el fútbol femenino? ¿Cuándo cobran las mujeres futbolistas? ¿Cobran algo? (Aquí, una risita un poco malvada). En fin, lo de siempre. Y el argumento de los argumentos, la madre de todos los argumentos, el argumento total, el armageddon de todos los argumentos: si el fútbol femenino es tan interesante, ¿por qué el Real Madrid no tiene un equipo de fútbol femenino? Acabáramos. En cuanto a la madre de todos los argumentos, ese argumento que hace al Real Madrid la medida de todas las cosas que tienen que ver con el fútbol, hay que decir que no es un argumento ni, por supuesto, una teoría. Es sólo una descripción de los hechos. En uno de los capítulos de la descacharrante serie Monty Python´s Flying Circus, una experta en dinosaurios tiene la teoría de que todos los brontosaurios son delgados en un extremo, mucho más gruesos en el medio, y luego otra vez delgados en el otro extremo. Pero la experta en dinosaurios no tiene una teoría sobre los brontosaurios, sino que se limita a describir los brontosaurios sin explicar por qué los brontosaurios son delgados en un extremo, más gruesos en el medio, y otra vez delgados en el otro extremo. Nuestro amigo poco amigo del fútbol femenino no tiene una teoría acerca del supuesto poso seguimiento del fútbol femenino por parte de los aficionados porque decir que el Real Madrid no tiene un equipo de fútbol femenino es sólo una descripción de una situación que puede, y debe, cambiar. No es una teoría, ni un argumento. En cuanto a los demás argumentos, creo que sólo hay que darse cuenta de un detalle para que todo el tinglado se venga abajo como la casa de paja de uno de los cerditos del cuento ante los soplidos del lobo. El fútbol femenino no tiene interés, a nadie le importa, no hay chicas futbolistas conocidas, las futbolistas no ganan dinero€ Ya, pero nuestro amigo preguntó, cuando su colega tatuado dijo que esa tarde el Atlético de Madrid había ganado al Sevilla, si se trataba del Atlético de Madrid masculino o el femenino. Victoria. Los brontosaurios no juegan en el Real Madrid, pero el fútbol femenino existe hasta para los que niegan su existencia. Y no tengo nada más que decir.