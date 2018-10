La vida perra

Ahora el ex director de la FAFFE, Fernando Villén, dice que está arrepentido y que es impresentable irse de juerga a prostíbulos, y que se equivocó de tarjeta, que quería elegir la personal, y que devolvió el dinero, ¿cuándo, Fernando, cuando saltó el escándalo, acaso? Con dinero público, de los parados, de putas, otros de coca, y ahora lagrimitas de cocodrilo, y las andaluzas a la vuelta de la esquina, como los EREs. Detrás de las esquinas siempre hay alguien que espera. Estos son los que tiran la democracia por los suelos y convierten en descreído al ciudadano. Estos y otros, claro. Rodríguez Zapatero defiende la dictadura de Maduro y se reúne con el cabecilla Otegui. ¿Saben a qué organización pertenecía este individuo? ETA. Queda dicho todo, bueno, todo no, ¿le paga el tirano Maduro a Rodríguez Zapatero? Quiero saberlo. ¿Me lo puede decir el CNI?

Pero Norberto Pico, jefe nacional de Falange de las JONS, y Rafael Ripoll, presidente de España 2000, organizaciones de extrema derecha, lo confiesan: el programa de Podemos se parece al de ellos, están más cerca que de cualquier otro partido. Claro, tienen un fondo socialista, como Mussolini, que estuvo en el partido y el periódico socialista. De hecho, el grupo unitario de la izquierda europea -en el que dormitan Izquierda Unida y Podemos- apoyó las enmiendas de la Europa de las Naciones y las Libertades, liderado por Marine Le Pen, para la disolución de la zona euro. No es una boutade que los extremos se tocan. Se aman.

El Gobierno, mientras tanto, se queja ahora de las preguntas de los periodistas. La portavoz Celaá cree que hay medios «muy exquisitos» por ponerles bajo «la lupa» y anda buscando la mordaza, la suya, quitando de la vista la del PP, que el bozal de derechas es repugnante, mientras que éste es más cool, y los intelectuales orgánicos ya se encargarán de acicalarlo. Lo decía Spinoza, puedes tener luz sin sombras, pero no puedes tener sombras sin luz.

Bueno, y la situación ha llegado a tal punto que la Iglesia chilena prohíbe a los curas «tocar el área de los genitales a los niños». El arzobispo de Santiago, como si fuera Pedro Sánchez rectificando, publica y luego retira una instrucción que se opone a los abusos del clero. El papel de la Iglesia es de escándalo, con el independentismo catalán, con el final de ETA pidiendo perdón después de los asesinos? pero, silencio, son los nuestros, cuando el escándalo es el silencio. El mucho bien que hace la Iglesia no debe servir para tapar estos crímenes. ¡Ay, los cómplices! Jesús dijo a sus discípulos: «Es inevitable que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel por quien vienen! Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños» (Lucas 17:2).

El silencio sobrecogido es lo que nos queda tras el fallecimiento de José Antonio Frías, periodista de referencia en nuestra ciudad durante muchos años. Más años habríamos querido, Elena e hijos. Abrazos.

Otra cosa es el papel de Mariola Fuentes en La vida perra de Juanita Narboni cuando dice que todo el mundo se va de esta ciudad de los prodigios. Se refiere a Tánger, no a Málaga, mi querida Tánger. Ahí enfrente, tan cerca y tan lejos tras el Estrecho. Y en Miguel, en calle Puerto, exquisito tartar de cecina. Coincido allí con dos amigos, uno ex redactor jefe de este periódico. Cambió Miguel de cocinero y ya está en la autopista. El ex arribó a Kaleidos, en el Muelle 2. Eso sí, qué buen sabor el de Enigma Quijote, del escritor rondeño José Barroso, una trama actual de intriga y secretos de otro Miguel, Cervantes. Y buen trabajo el de Antonio Manilla, de finísimo simbolismo, quien gana el Premio Generación del 27, «Suavemente Ribera». Ninguna alusión a Alberto. Por cierto, a Ciudadanos, le llama José Luis Álvarez, doctor en Sociología por Harvard, partido complemento de mayorías. Hasta ahora ayudaba a gobernar, ahora ya es la hora de gobernar, prueba de fuego donde las haya. Pero su reto es la incorporación de talentos, hay mucho amateur, y no podía ser de otra forma. Vicente Gaos se atrevió a escribir:

Arcángel derribado, el más hermoso

de todos tú, el más bello, el que quisiste

ser como Dios, ser Dios, mi arcángel triste,

sueño mío rebelde y ambicioso

Dios eres en tu cielo tenebroso.

