Casado, ignorante o aún peor

No hace falta tener ningún máster. Basta con ser un ciudadano medianamente informado de lo que ocurre en su país y de lo que es la democracia. No estando aprobada aquí la eutanasia, la Asociación Derecho a Morir Dignamente, comparándonos con otros países europeos, calcula unos 4.000 casos anuales en España, donde la película sobre uno de ellos, Ramón Sampedro, tuvo incluso un premio Oscar. Por otra parte, la democracia consiste más que en el imperio de la mayoría en el respeto a la minoría, a los derechos humanos de cada individuo. De ahí que al afirma el novel dirigente del PP que «este problema no existe en España» prueba tener –en este punto literalmente de vida o muerte– una ignorancia o un descaro que le incapacita para desempeñar el cargo que así deshonra.

Luis Escobar Huerta. Fuengirola