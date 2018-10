Puede que parezca difícil de comprender, pero la esencia es sencilla: si uno insulta a su electorado, que no piense en ganar unas elecciones. Es así, y podemos analizarlo todo lo que queramos, pero hay una identificación clara entre el PSOE y muchos andaluces, al igual que se identifica a ciertos dirigentes del PP con lo que fueron los señoritos en el ideario sentimental y colectivo de los nacidos en esta tierra. No es una comparación justa, porque en el PP hay de todo, como en los diferentes partidos que concurren a las elecciones autonómicas, pero no conocer esa realidad es torpe y la exministra Isabel García Tejerina, por mucho que la defienda Esperanza Oña, acaba de restarle varios miles de votos a su formación en los comicios con su desafortunada comparación entre los niños andaluces y los castellanoleoneses y la comprensión y conocimientos adquiridos por unos y otros gracias a los respectivos sistemas educativos. Claro que, ya puestos, igual se trata de eso, porque si no no se entiende. Recuerdo varios comentarios de cuadros populares hablando de los niños andaluces, por ejemplo a Ana Mato, la mujer a la que le gustaba ver cómo vestían a sus hijos; o de Montserrat Nebrera o de Esperanza Aguirre hablando de que aquí habían venido a repartir pitas, pitas... Si lo piensan bien, lo que se esconde detrás de esas reflexiones es una historia de dominación, la historia compartida de las clases medias y bajas del pueblo andaluz, por eso (¿no hay asesores que se lo expliquen a los líderes del PP?) parece difícil creer que alguien que quiere a su país hable así de una buena parte del mismo. Es lo mismo de siempre. Y aquí los dirigentes populares coinciden, adivinen, con los nacionalistas catalanes: recuerdo a Artur Mas diciendo que a los niños andaluces, los cordobeses y malagueños, no se les entiende, hay quien pensó, como Duran i Lleida, que nuestros jornaleros pasan todo el día en el bar y quien se rio del acento de chiste de Magdalena Álvarez. Toda esa montaña de basura verbal, de odio acumulado durante décadas hacia Andalucía, esconde, como digo, la histórica desigualdad que ha existido siempre en esta tierra a la que un régimen tras otro se han empeñado en mantener en el atraso, ya que, y esto me gusta recordarlo, si a alguna región favoreció Franco fue a la catalana, poniendo allí, por ejemplo, la SEAT, con lo bonito que hubiera quedado en Écija o en Chiclana. Pero claro, aquí el hambre y la incultura de antes han sido sustituidas por la falta de amor propio y de confianza en nuestras propias posibilidades y nos gobierna el partido que abrazó el andalucismo en beneficio propio y que adoptó un paternalismo estatutario para embridar nuestros sueños. Si alguien pensaba que en estas elecciones podía haber alguna posibilidad de que hubiera un vuelco electoral, García Tejerina se ha encargado de agitar los fantasmas históricos de andaluces y andaluzas y poco queda ya que hacer, aunque Oña lo vea todo muy bien.