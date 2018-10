Docentes mal pagados

Dijo Larra que «en este país escribir es llorar». Si levantara la cabeza se haría millonario con la de premios literarios bien dotados que estaría ganando. Y entonces, probablemente, escribiría que en este país, enseñar es llorar. Los docentes andaluces cobran 2.100 euros menos al año respecto al sueldo medio en el conjunto de España que se paga en este sector, el de la enseñanza, ya de por sí mal remunerado. Los docentes andaluces, o sea, los maestros y los profesores, se plantean movilizaciones como las llevadas a cabo por Guardia Civil y Polícia Nacional, que van logrando, justísimamente, la equiparación salarial con las policías autonómicas, mucho mejor asalariadas.

Los docentes siempre han sido maltratados. Cada vez que un político dice que la enseñanza es la prioridad se muere un gatito, se muere de hambre un maestro y se cae un poquito más alguno de esos barracones en los que se imparten clases de enseñanza media. Los docentes andaluces son el futuro de Andalucía, lo tienen (al futuro) alborotando en sus aulas y son ellos quienes lo moldean y forman. Toda buena remuneración es poca. Tratamos mejor a los youtubers, cocineros o futbolistas que a los viejos y a los maestros. Y conste que tanto youtoubers como futbolistas y cocineros son gremios admirables que al que suscriben le suelen proporcionar mucho gozo, bastante felicidad, placer de diverso tipo y hasta una reconciliación con el mundo. Hay mucho arte y sabiduría, incluso justicia poética a veces en una falta bien tirada, el balón describiendo una trayectoria perfecta y entrando por toda la escuadra. Salvo que seas la madre del portero revives de alegría en el sofá como almeja moribunda a la que le echan limón.

Yo animaría a los docentes a movilizarse, dado que están acostumbrados a enseñar, bien pueden enseñarnos que la acción-movilización sirve. No conviene adocenarse en las aulas. Los docentes vascos son los mejores pagados de España. Los de Baleares, los que menos cobran. No todos somos iguales ante la ley ni ante los sueldos. Si engatusas a un profe vasco lo mismo te pone un piso. Si enganchas a un balear, lo mismo el piso y la merienda, la luz y las escapadas findesemaneras has de pagarlas tú, siempre que no seas maestro también, en cuyo caso tendréis ambos muchas vacaciones y tiempo libre pero poco que gastar. Procrear, para pasar el rato gratis, es una opción, pero incrementa el número de personas que en la unidad familiar hay que alimentar, lo cual hace disminuir aún más el escaso sueldo. Otra opción es llorar, que no es escribir, es enseñar. Mejor salir a protestar. Hay (varias) elecciones cerca y los políticos están receptivos. O sea, propicios a que les enseñen la cartilla, les enseñen. Y aprendan.