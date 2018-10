'La prepotencia del PP en el Ayuntamiento de Málaga', por Pedro Luceño Martín

Se ha celebrado un Pleno en el Ayuntamiento en el que, entre otras cosas, se votaba una vez más la creación de un parque canino la Urbanización La Roca, situado en calle Poeta Bernardo de la Torre.

La primera vez fue el 25 de Enero, donde se aprobó por unanimidad. Posteriormente, debido a que el PP hechó marcha atrás, por la oposición del Concejal de Distrito, Don Francisco Pomares, el PSOE decidió traerlo de nuevo al Pleno celebrado hoy 25.

A favor del parque, nos encontrábamos 20 personas pertenecientes a la Plataforma a favor del Parque Canino de la Roca, compuesta por vecinos de la Roca y también de la zona, y en contra de dicho parque estaban 5 personas vecinas de La Roca, entre las que estaba el Presidente de la Asociación de Vecinos, Don Juan José Morales, el cual el 24 de Noviembre dijo a través del Diario Sur que veía bien el que una parte del Parque se destinara a parque canino, luego hace diez días, delante del Sr. Pomares (PP) y de la Sra. Begoña Medina (PSOE) , ya dijo que no estaba ni a favor ni en contra y hoy, sin haber mediado ninguna Junta de Vecinos, se ha mostrado en contra.

Pués bien, de ellos habían pedido la palabra 2 y de nosotros 16. ¿Que ha hecho el Alcalde? Decisión "Salomónica", que hable uno de cada parte. De poco o nada han servido las protestas del PSOE, pidiendo que por parte de la Plataforma debían hablar, como mínimo 3 o 4.

Pero ahí no queda la cosa. Se procede a la votación y el resultado arroja 18 votos a favor de que se haga el parque canino y se paralicen las obras iniciadas por el Sr. Pomares y 12 en contra (los del PP únicamente.

Nada más terminar la votación, el Sr. José del Río (componente de la Junta de Gobierno del Ayto.) se ha levantado y se ha dirigido a los 5 señores que estaban en contra y les ha dicho: "no os preocupéis que el parque canino no se va a hacer" asimismo, otro miembro de la Junta de Gobierno, creo que el Sr. Pomares, ya había dicho al grupo socialista que: "aunque ganéis la votación el parque canino no se va a hacer en La Roca".

Es decir, ¡¡¡ATENCIÓN VOTANTES!!!

EL PP SE PASA LOS RESULTADOS DE LAS VOTACIONES Y LA DEMOCRACIA, POR EL FORRO DE SUS PARTES NOBLES, por no decir de sus cojones, porque queda feo.