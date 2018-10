Un vertedero en el centro de El Palo

Me pongo en contacto con su periódico para denunciar un estado de cosas que no debería producirse en una ciudad como Málaga, como es la existencia de un auténtico vertedero en la Avenida Hernán Núñez de Toledo en la Barriada de El Palo, en un espacio que, irónicamente, el PGOU declara como verde. Muebles rotos, armarios, sillas, estanterías, sillones, sofás, cristales hechos pedazos, electrodomésticos, restos de obras, basura orgánica y todos lo que pueda imaginarse hay allí. Se entiende que una avenida debe ser un espacio amplio, bien urbanizado en cuanto aceras y espacio verde, lo que uno menos se imagina es que al final de una avenida de nuestra querida ciudad, exista un auténtico vertedero-basurero, con todas las palabras y características de un lugar semejante. Peor es aún si resulta que a poco más de 200 metros de ese infausto lugar, existe un Hospital Psiquiátrico, un Centro para niños con la enfermedad de Down y un Centro para personas autistas. Qué buen entorno para los pacientes de estos centros, qué magnífico lugar para que los vecinos paseemos, para que los niños correteen, porque además no hay en toda la zona de ese margen izquierdo del Arroyo Jaboneros un solo espacio de recreo para los más pequeños. Pero la guinda de esta aberrante situación es que es la propia empresa de basuras Limasa la que utiliza ese espacio como vertedero público, donde envía sus camiones y excavadoras para depositar y trasegar con toda esa basura e inmundicia. Qué fácil sería quitar ese vertedero, convertirlo en una auténtica zona verde y adecentar la avenida Hernán Núñez de Toledo, que se encuentra toda ella en un estado lamentable. Todo esto ya se ha dicho reiteradamente mediante escrito a la Junta de Distrito y a la alcaldía, teniendo el más absoluto silencio por respuesta.

Esta es la magnífica la gestión de nuestros responsables municipales, de los de la Junta de Distrito Nº2, de todos aquellos que cobran y se suponen que trabajan y velan por el bienestar de sus conciudadanos.

Emilio Pérez Jiménez. Málaga