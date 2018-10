'Varchondeo', por Juan Fernández Sánchez

Si lo que VAR hizo en el partido R. Madrid-Levante y Barcelona-R. Madrid, por solo indicar las dos últimas jornadas de la liga de fútbol, se hubiera hecho contra, por ejemplo, el Sevilla, el Atletico de Madrid o el de Bilbao, o contra el Valencia muchos estarian clamando al cielo durante dias y hasta semanas. Y no diagamos si el perjudicado por el VAR hubiera sido el "Més que un club". Entonces ya muchos estarian hablando de fascistas y manos negras del Estado. ¿Qué se juegan a que en las próximas jornadas el VAR decidirá a favor del Madrid en jugadas dudosas o incluso favoreciéndole de forma notoriamente errónea? (pero, por supuesto, en partidos en donde esa decisión del VAR no influya en gran manera en el resultado final).

Por lo demás, ¿quién se cree que sólo por simples cuestiones del azar el partido de la primera vuelta de la liga de fútbol entre el R.Madrid y el Barcelona se tenia que jugar en Barcelona y en octubre?

Podria haber sido, por ejemplo, en septiembre en Barcelona, o en diciembre en Madrid, pero no, la mano no inocente, sino inocentísima o el sistema empleado, también inocente, al hacerse el sorteo del calendario de liga dijo que en octubre y en Barcelona en pleno calentamiento de motores separatistas, mientras, por supuesto de forma casual, el gobierno Frankenstein anunciaba rápidamente leyes y decretos en fechas previas al partido sobre la maravillosa libertad de expresión, no fuera que algunos se pasaran más de lo estipulado y les pusieran en un aprieto.

En cualquier otro partido, la caida al campo de esos globitos amarillos hubiera supuesto, como indica la UEFA, la paralización del mismo. ¿Quién se cree el por qué no lo hizo el árbitro?