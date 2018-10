Sin fútbol, valgan los crímenes', por Juan Gómez Vadillo

Cuando los historiadores analicen cómo nuestra sociedad ha llegado a esta récord de degradación y desigualdad, tras las esperanzas que generó la muerte de Franco, señalarán sin duda la continuidad casi intacta de la anterior (in)Justicia y la de los obispos dictadores de normas morales (anti)evangélicas, así como el reforzado poder financiero y cómo corrompieron con la mayor impunidad a los políticos. Pero también, en lugar destacado, subrayarán la servidumbre a los anteriores de aquel cuarto poder que Tocqueville consideraba más importante para una democracia que un Parlamento: la prensa libre. La más clara prueba hoy contra esa prensa –para no hablar de la TV, etcétera- la encontramos en este primero de enero de 2018, en que deberían reflejar e impulsar planes que no sacaran de nuestra gravísima crisis económica, política y hasta territorial. Por el contrario, al no poder distraernos para impedir arreglarlas con el actual máximo opio del pueblo, ya que los futbolistas están de vacaciones, los diarios abren y continúan con titulares (he contado hasta once artículos en uno sólo) con detalles morbosos del asesinato de una particular hace tiempo; récord que deja en ridículo a la revista sensacionalista "El Caso" del franquismo.". ¿Merece otra prensa un pueblo que así, día a día, la sostiene y paga, y con ella a un Gobierno que amordaza también hasta con leyes explícitas a los pocos que aún nos atrevemos a criticarlos?