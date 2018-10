Juego de tronos

R: Pero hombre, Pablo, ¿qué pasa ahora con nosotros?, hace no tanto Podemos decía que el tema no tocaba, y hasta nos queríamos un poco, con algunos guiños, ¿no?. P: Bueno, si, pero son cosas de las circunstancias, se nos echan encima las elecciones y con el apoyo a Sánchez nos hemos quedado sin cebos; le hemos estado dando vueltas a qué anzuelo usar para la temporada de pesca, y no tenemos otro que la República. R: Ya, anzuelo, o sea, ¿para pescarme?. P: ¡Noooo, cómo puede pensar eso!, son sólo dos votos, y además no votan; es asunto de marketing, hay que diferenciar el producto, no podemos ser el ala izquierda del PSOE. R: Ya, ya, y encima en unas municipales, con lo que pasó en 1931. P: ¿1931?, ¡ah!, ¡aquello!, tranquilos, no va por ahí la cosa; ahora es distinto, nada más defendemos nuestro espacio, como otros el Trono; y desde luego no hay nada personal. R: Pues vaya consuelo.