Batiendo la nata sube la espuma

Creo que el Gobierno ha hecho mal elevando a nivel de conflicto potencial con la Iglesia, o de imposición bajo amenazas demasiado evidentes, el nuevo entierro de los restos de Franco. A fin de cuentas su familia ya tenía un lugar en la cripta de la Catedral de la Almudena mucho antes de que se planteara el traslado, por lo que el hecho en sí no es un enaltecimiento. Otra cosa es que la centralidad del lugar y el significado de una catedral, por kitsch que sea, favorezcan la visibilidad de los devotos, pero ¿hay forma acaso de evitarlo? Contra el público no hay quien pueda (ni se debe ir), pero, tenga Franco el que tenga, no irá a menos con toda esta magnificación del asunto, sino al contrario. Esta peregrinación virtual de los restos, sin haberlos movido todavía, acabará haciendo afición, donde no la había. Sólo faltaba que al final volviera a llenar la plaza de Oriente, justo al lado.