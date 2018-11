Salario mísero

El PP ha propuesto en el Congreso fijar el Salario Mínimo en 773 euros en 2019 en lugar de los 900 que el PSOE y Podemos han pactado para los futuros Presupuestos Generales del Estado. Con las cosas de comer se juega. Juegan.

Si usted no cree en Dios, debe creer en los milagros. Un milagro es que alguien pueda vivir con 773 euros al mes. Es inclusive milagroso que lo haga, y menos si es una familia, con 900. El PP se opone a que lo mínimo que una empresa ha de pagarle a un trabajador sean 900 euros, que es mucho oponerse. Debe ser que piensan que su electorado está formado por ricos aristócratas, rentistas, millonarios, esclavistas u obreros gilipollas, que de todo hay. La subida del Salario Mínimo Interprofesional es populista, dicen. A mí dame pan y llámame pueblo. O populista. El salario, que viene de sal, no está bien aliñado en este país. Aquí lo meritorio y admirado es no pagar, escaquearse, untar en negro la manteca, «sin factura, jefe», esto entre tú y yo y nadie se entera, y todo en ese plan.

Los bujíos infames y lúgubres de sesenta metros se están alquilando por mil doscientos trompos, vivir es peligroso y comer no cotidiano.

Las izquierdas hacen guiños a los desheredados por ver si al menos una vez al mes pueden comer filetes pero la oposición de derechas no ve claro que haya parné suficiente para todos. Llevan razón en que es mejor crear trabajo que crear subsidios, pero el SIM, que tiene siglas como de servicio secreto de entreguerras, no es subsidio ni ayuda, es la paga, que ha de ser digna. 773 euros es el guarismo de la indignidad. Y si tocamos el asunto de la indignidad, no hablemos ya de las pensiones, que podríamos estar haciéndolo hasta que nos jubiláramos. La propuesta de los populares se tramitará en breve como enmienda a la totalidad. En ella se incluye la idea (esto es novedoso, no es frecuente que una iniciativa parlamentaria lleve adherida una idea) de que el SIM vaya subiendo al ritmo del crecimiento económico. A la par que el crecimiento del PIB. Pero, hombre por Dios, si están ya diciendo todo el santo día que la economía va mal y que estamos a punto de entrar en recesión. Eso quiere decir (¡la idea!) que el SIM no debe subir. Acabáramos.

La pelea está servida. Para eso, para pelearse, le pagan a los políticos, que no cobran precisamente lo mínimo. La subida de ese Mínimo es de esas cosas que la izquierda hace y que la derecha luego no deroga.